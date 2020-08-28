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مرأة

افطر فطور ملك.. طريقة حساب السعرات الحرارية يوميا

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:51 م
بهذه الطريقة يتم
بهذه الطريقة يتم حساب السعرات الحرارية يوميا
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آية التيجي
هناك مقولة مشهورة للغاية تقول: "أفطر فطور ملك وتغدى غداء أمير وتعشى عشاء فقير"، وعن مدى صحة هذه المعلومة وأهميتها إذا كنت تريد اتباع نظام غذائي صحي لـ فقدان الوزن، أو المحافظة على الصحة.

قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هذه المعلومة كانت منتشرة قديما، كلما سئل شخص عن خسارة الوزن الزائد كان في الغالب ما يقولها لك.

وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، أنه يعتقد البعض أنه يجب عليه تناول الكثير من الطعام في وجبة الإفطار، والامتناع عن تناول الطعام في الليل أو خلال وجبة العشاء هو أمر لا يتسبب في زيادة الوزن، إلا أنه أمر خاطئ.

وأشار القيعي، إلى أن كل شخص مرتبط بعدد سعرات حرارية معينة كل يوم، والزيادة عن مقدار السعرات الحرارية المقررة الحصول عليها سوف يتسبب في زيادة الوزن، والإصابة بالسمنة ومنها الإصابة بأمراض مزمنة لا محالة.

وأكد القيعي، أنه إذا أراد الشخص خسارة الوزن، فيجب أن يحدث عجز بـ السعرات اليومية، والتي تعد أقل من السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، مما يدفع الجسم إلى حرق الجسم للدهون المكتظة بداخله.

وأوضح القيعي، أنه لا يعني تناول وجبة واحدة يوميا، او أثنين خسارة الوزن بشكل فعال، وإنما الأمر يعتمد بشكل كبير بعض الخطوات التي يجب أن نتبعها لخسارة الوزن بشكل صحي، ومن أهمها:

1- الكمية التي تتناولها لا يجب ان تتعدي حاجة الجسم اليومية من السعرات الحرارية.

2- نوعية الأكل يجب ان تكون صحية؛ حيث ان الطعام غير الصحي يتسبب في الشعور بالجوع بشكل أكبر بعد فترة بسيطة، تجعلك تأكل بشكل أكبر، وبالتالي زيادة في الوزن غير مرغوب فيها.

3- تحديد عدد معين من السعرات في كل وجبة على ان لا تتعدى السعرات الحرارية في كل الوجبات السعرات الحرارية المحددة خلال اليوم كله.
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أفطر فطار ملك وأتغدى غداء أمير واتعشى عشاء فقير المعلومة دي كانت منتشرة جدا زمان وكل ما كنت تسأل حد خسيت إزاي كان لازم يقول لاغيت العشاء أو بتعشى حاجة بسيطة وناس كتير لحد قريب كانت معتقدة أنك لازم تاكل أكل كتير ودسم في الفطار وأنك مسموحلك في الفطار تاكل أي نوعية من الأكل وبأي كمية ما أنت هتحرق بقا لكن في العشاء لا كل خفيف المعلومات دي كلها غلط جدا وعشان تخس لازم يكون في عجز في السعرات اليومية عن احتياج الجسم فيضطر يحرق ناس كتير بتاكل وجبة واحدة في اليوم أو أتنين ومع ذلك بيتخنوا والأكل الدسم والكمية الكبيرة إللي هتاكلها في الفطار ممكن تكون أكتر من احتياجك ولو نوعية الأكل مش صحية غالبا هتجوعك بعد فترة بسيطة وترجع تاكل سعرات أكتر تاني وبالتالي مش هتخس فالفكرة مش أنك لازم تاكل أكل معين كل وجبة الفكرة أنك متتعداش سعراتك إللي فيها عجز عن الاحتياج اليومي فى يومك كلت بقا منها سعرات أكتر في الفطار أو الغداء أو العشاء دة مش هيفرق كتير ناس كتير بسبب ظروف شغلهم أو دراستهم بتكون وجبة العشاء هي وجبتهم الأساسية وبيخسوا عادي بسبب عجز السعرات

A post shared by معتز القيعى Moataz El-Keiy (@moataz.elkeiy) on

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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