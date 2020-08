افطر فطور ملك.. طريقة حساب السعرات الحرارية يوميا

View this post on Instagram

أفطر فطار ملك وأتغدى غداء أمير واتعشى عشاء فقير المعلومة دي كانت منتشرة جدا زمان وكل ما كنت تسأل حد خسيت إزاي كان لازم يقول لاغيت العشاء أو بتعشى حاجة بسيطة وناس كتير لحد قريب كانت معتقدة أنك لازم تاكل أكل كتير ودسم في الفطار وأنك مسموحلك في الفطار تاكل أي نوعية من الأكل وبأي كمية ما أنت هتحرق بقا لكن في العشاء لا كل خفيف المعلومات دي كلها غلط جدا وعشان تخس لازم يكون في عجز في السعرات اليومية عن احتياج الجسم فيضطر يحرق ناس كتير بتاكل وجبة واحدة في اليوم أو أتنين ومع ذلك بيتخنوا والأكل الدسم والكمية الكبيرة إللي هتاكلها في الفطار ممكن تكون أكتر من احتياجك ولو نوعية الأكل مش صحية غالبا هتجوعك بعد فترة بسيطة وترجع تاكل سعرات أكتر تاني وبالتالي مش هتخس فالفكرة مش أنك لازم تاكل أكل معين كل وجبة الفكرة أنك متتعداش سعراتك إللي فيها عجز عن الاحتياج اليومي فى يومك كلت بقا منها سعرات أكتر في الفطار أو الغداء أو العشاء دة مش هيفرق كتير ناس كتير بسبب ظروف شغلهم أو دراستهم بتكون وجبة العشاء هي وجبتهم الأساسية وبيخسوا عادي بسبب عجز السعرات