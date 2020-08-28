افطر فطور ملك.. طريقة حساب السعرات الحرارية يوميا

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هذه

لا يتسبب في زيادة الوزن، إلا أنه

عن تناول الطعام في الليل

وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، أنه يعتقد البعض أنه يجب عليه تناول

وأشار

القيعي، إلى أن كل شخص مرتبط بعدد سعرات حرارية معينة كل يوم، والزيادة عن

المقررة الحصول عليها سوف يتسبب في زيادة الوزن، والإصابة بالسمنة ومنها الإصابة بأمراض مزمنة لا محالة.

وأكد القيعي، أنه إذا

أراد