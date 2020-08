أزمة الدبلومة الامريكية في مصر تشتعل مجددا.. إلغاء مفاجئ لامتحان السات .. الكوليدج بورد: التسريب السبب ..الطلاب يستغيثون .. ووزير التعليم يخاطب الجهات المعنية

*طلاب الدبلومة الامريكية : اللي بيحصل ده مهزلة واحنا المتضررين

* وزير التعليم : سوف نوافيكم بالبدائل خلال ٤٨-٧٢ ساعة بعد إتمام المناقشات













تلقى طلاب الدبلومة الامريكية في مصر منذ قليل بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تسبب في حالة من الجدل قبل ساعات قليلة من امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت.





أعلنت هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" خلال هذا البريد الالكتروني المرسل للطلاب المصريين ، عن إلغاء امتحان السات الذي كان مقررا عقده غدا السبت 29 اغسطس 2020 في جميع المراكز الامتحانية الموجودة في مصر.









وعبر الطلاب واولياء امورهم عن استيائهم الشديد من هذا القرار المفاجئ ، وقاموا بتدشين هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بإسم (# اغيثوا_طلبه_الدبلومه_الامريكيه_من_الكولدج_بورد)





قالت عائشة أحمد طالبة بالدبلومة الامريكية : حرام .. دي الترايل ال ٤ ولا ٥ اللي تتلغي .. احنا ذنبنا ايه ؟ .. الكولدج بورد باعته ايميل للناس بتقول للمرة الرابعه ان الامتحان اتلغي و مفيش (makeup ) بسبب ان عندهم شكوك ان الامتحان اتسرب .





وأضافت قائلة : ليه اقعد مبعملش حاجه غير اني بذاكر من شهر ٣ لحد ٨ علشان في الاخر الامتحان يتلغي و يارتها اول مره ، اللي بيحصل ده مهزله و اهمال من الكولدج بورد و احنا اللي في الاخر متضررين .





وقال عمرو ناصر احد الطلاب : احنا عملنا ايه عشان مستقبلنا يضيع .. عايزين حل !!!! ، وقالت سوزان أبو قورة : حرام والله كده كل مره كده

نعمل ايه ؟؟؟ .. مجهود وفلوس وتعب أعصاب كل ده علي الأرض ومستقبل يضيع .. لازم يكون في حل





وقال ياسر لاشين ولي امر : إن الغاء امتحان السات اليوم وقبل ساعات من موعده ... مهزله .





ومن جانبه .. وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة إلي طلاب الدبلومة الأمريكية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





حيث قال وزير التربية والتعليم : تلقينا منذ ساعات خطاب الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان ال SAT وهي ال College Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل علي تسريب الامتحان!





وأضاف وزير التربية والتعليم: أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان، ويقتصر دورها علي تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسئولية الهيئة الأمريكية (حول العالم) ، ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة ال AMIDEAST.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : تقوم حاليا الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لحل هذه المشكلة حفاظا علي مستقبل أبنائنا وسوف نوافيكم بالبدائل خلال ٤٨-٧٢ ساعة بعد إتمام هذه المناقشات.





وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : إلي هذا الحين نرجو التزام الهدوء وليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم أن الدولة لا تدخر وسعا لحماية مستقبل أبنائنا من طلبة الدبلومة الأمريكية.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أصدرت بيانا رسميا الاربعاء الماضي أكدت خلاله أنه في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل أبنائنا الطلاب المتقدمين لاختبارات الـSAT المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن، تواصلت الوزارة مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، على الرغم من أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.

وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي ، أنها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، وإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتم الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة وقامت بإدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.





يذكر أنه في سبتمبر 2018 ، وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البروتوكول المنظم لأوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها، ونحو تحقيق جودة تعليمية حقيقية فعالة سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، نحو إرساء أطر واضحة المعالم، تنظم سير عمل شهادة الدبلومة الأمريكية، داخل جمهورية مصر العربية، من خلال هيئات اعتماد تعد هي المنوط بها داخل بلادها بأداء هذا الدور، وأيضًا نظم الامتحانات والتقييم التي تقر بها الدولة الأم المقدم الشهادة باسمها، لتٌعبر هذه الشهادة عن مضمون حقيقي يماثل المطبق خارجيًا، وبما يحفظ حقوق أبنائنا الطلاب، ويرتقى بمستواهم العلمي، ويدرئ أي سوء عن أي طرف بهذه المنظومة، ويساعد المدارس على إتباع نظم تعليمية صحيحة تضاهي المطبق بالخارج.





وفي عام 2019 ، أعلنت وزارة التعليم العالي القواعد التي يتم على أساسها قبول الطلاب الحاصلين ع­لى شهادة الدبلومة الأمريكية American High School Diploma والمتقدمين لمكتب التنسيق .



حصول الطالب في امتحان I S.A.T. على 890 درجه من 1600 درجة على الأقل ، وحصول الطالب في امتحان S.A.T.IIعلى 900 درجة من 1600 درجة للمعاهد العالية الهندسية وعلوم الحاسب فقط.



استمرار تطبيق باقي الشروط ، وأحاط المجلس علما بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاعتداد بمحاولات امتحان السات (SAT) التي أجراها الطلاب المصريين خارج جمهورية مصر العربية ضمن امتحانات الدبلومة الأمريكية .



ويتم احتساب مجموع درجات امتحانات ال (I .S.A.T وS.A.T.II) الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المعادلة عند القبول بالجامعات المصرية وفقا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات التي ترد لموقع التنسيق الإلكتروني والمرسلة بواسطة الطالب على الكود المحدد وهو(7437) من موقع College board وهي الهيئة المسئولة عن هذه الامتحانات بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك في الشهادات الورقية التي يتقدم بها الطالب حيث أن بعض المحاولات يتم إلغائها بواسطة College board بعد إعلان النتائج لاكتشاف حالات غش جماعي أو تزوير أو خلافه".



ويتم احتساب مادتي الأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية فى الشهادة الثانوية الأمريكية كمادتين منفصلتين ضمن المواد الثمانية المطلوبة ويتم تطبيق ذلك على جميع الشهادات المعتمدة والتى تدرس باللغة الإنجليزية.



أما عن طريقة حساب المجموع الاعتباري للحاصلين على الدبلومة الأمريكية فهي كالتالي: نسبة (40 ٪) من مجموع درجات المواد الثماني المطلوبة ،نسبة(60 ٪) من مجموع درجات الطالب فى امتحان الـ(S.A.T.I) مع مراعاة مايلي: يتم اختيار أفضل الدرجات التى يحصل عليها الطالب لكل مادة علي حده في امتحانات(S.A.T.I) على ألا يقل الحد الأدنى الحاصل عليه الطالب فى هذا الامتحان عن 1050 درجه من 1600، ومن يحصل على 1090 درجة فأكثر من درجات امتحان(S.A.T.I) يمنح 15٪ إضافية من مجموع الدرجات التى حصل عليها فى هذا الامتحان وتضاف إلى مجموع درجاته فى هذا الامتحان.

وأكد شوقي وقتها في كلمته، أهمية هذا التعاون وذلك لضمان جودة التعليم وحفظ حقوق أبنائنا الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي، وأيضًا لتنظيم أوضاع شهادة الدبلومة الأمريكية في مصر، مشيرًا إلي أن الجمهور ينتظر هذا التعاون لأهميته الشديدة ولأنه سيوفر لأبنائنا تعليم دولي بمصروفات جيدة، ورحب بالجميع في جمهورية مصر العربية.وقال الوزير إن ما يكلل ثمرة هذا المجهود المتواصل المتفاني بهذا العمل فعليًا، هو تأكيد هيئات الاعتماد التي تقر بها الولايات المتحدة الأمريكية، والمنصوص عليها كطرف من أطراف البروتوكول والمتمثلة في الهيئات الآتية: جهة الاعتماد (Advanced)، وجهة الاعتماد ( Middle States of colleges and School Commissions on Elementary and Secondary Schools (Msa- Cessn) وجهة الاعتماد نيو انجلاند للمدارس والكليات، وجهة الاعتماد رابطة الكليات والمدارس الغربية، فضًلا عن ما يمثله هذا البروتوكول من ارتقاء بمستوى شهادة الدبلومة الأمريكية داخل جمهورية مصر العربية، وسوف تتوالى باقي الجهات التوقيع تباعًا خلال عام من تاريخ توقيع البروتوكول، وعلى النحو الذي ينظم من خلال بنود البروتوكول.وأخيرًا أكد الوزير أن هذا السعي والعمل المتواصل تحت قيادة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان غايته صالح أبناءنا الطلاب، والارتقاء بالمنظومة التعليمية في هذا المجال، وهو ما نؤكد بأذن الله على تحقيقه من خلال التطبيق السليم لهذا البروتوكول، في ضوء ما تضمنه من أحكام تنظيمية.حيث تم التشديد على ان يكون الطالب ناجحا في ثماني مواد وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، على أن يكون قد اجتازها في الصف الثاني عشر، وألا يقل وزن المادة الواحدة عن وحدة كاملة(ONE CREDIT) ويمكن للطالب استكمال بعض من المواد الثماني المذكورة من مواد الصف الحادي عشر وبحد أقصى ثلاث مواد.وقيل وقتها أنه يتم الأخذ بجداول درجات السات الجديد كأساس عند احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأمريكية ، ويكون الحد الادني المطلوب بالنسبة لامتحان(S.A.T.I)، 1050 درجه من 1600 للقبول بالجامعات الحكومية ، و بالإضافة إلى ما سبق فإنه يشترط اجتياز الطلاب لامتحان(S.A.T.II) فى مادتين إضافيتين يحصل فيهما معا على حد أدني 1100 درجة من النهاية العظمي لدرجتي المادتين وهي 1600 درجة، وذلك للقبول بالكليات وفقا للترتيب التالي:-وقالت وزارة التعليم العالي أنه للقبول بكليات(الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - التمريض) يشترط أن تكون مادتا(S.A.T.II) هما: مادة الأحياء ومادة من بين مواد(الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات) ، و للقبول بكليات(الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الفنون الجميلة "عمارة" - التخطيط العمراني) يشترط أن تكون مادتا(S.A.T.II) هما: مادة الرياضيات ومادة من بين مواد(الفيزياء-الكيمياء- الأحياء).ويتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأمريكية بالجامعات المصرية (حكوميه – خاصة) سواء درس الطالب ثلاث صفوف دراسيه على النظام الأمريكي (G10,G11,G12) أو صفين دراسيين (G11,G12)أو صف دراسي واحد (G12) مع التأكد من استيفاء الطالب لباقي الشروط المطلوبة عند التقدم للجامعات المصرية من حيث (التسلسل الدراسي – المواد المؤهلة – اعتماد شهادة المدرسة من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها في مصر – اجتياز الحد الأدنى المطلوب في امتحانات ال SAT) (يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الكندية ) .وأوضحت وزارة التعليم العالي ، أنه لا يتم احتساب نتائج امتحان S.A.T.II إلا إذا كان الطالب قد اجتاز هذا الاختبار(على الأكثر) فى سنة حصوله علي المؤهل، حيث انه امتحان تميز لا يعتد بالحصول عليه بعد حصول الطالب علي الدبلومة.أما عن الطلاب الذين يحصلون على الدبلومة النهائية ولم يكونوا قد اجتازوا الحد الأدنى المطلوب فى اختبار(S.A.T.I) ، يسمح لهم بدخول محاولات جديدة لتحسين الدرجات الحاصلين عليها فى هذا الاختبار لمدة سنتين على الأكثر من تاريخ حصولهم على البدلومة النهائية، ولا يتم قبول أوراقهم فى حالة اجتيازهم للحد الأدنى لامتحان S.A.T.I بعد مرور أكثر من عامين. أو أن يكونوا اجتازوا الحد الأدني المطلوب للقبول بالكليات وتقدموا لمكتب التنسيق من قبل.وطبقًا لقرار المجلس الأعلى للمعاهد العليا فإنه تقرر أن يتم قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الدبلومة الأمريكية، بالمعاهد العالية الخاصة، بالشروط الآتية: