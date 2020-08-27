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تعليم

بسبب المخالفات والشكاوى.. التعليم تقرر وقف العمل فى إحدى المدارس الخاصة لحين تغيير إدارتها

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:11 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا لتوضيح خطابها المتداول بشأن مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة والمتضمن قرار وقف التحويل أو القبول بالمدرسة أو النقل منها.


حيث قالت وزارة التربية والتعليم ،  إن تلك الإجراءات مؤقتة في إطار التعامل مع تعدد المخالفات والشكاوي. 


شددت وزارة التربية والتعليم ان قرار الوقف مستمر لحين تغيير الإدارة وإسنادها لإدارة جديدة ، والتي سيتم  الإعلان عنها خلال أيام قليلة. 


وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إلغاء هذه الإجراءات، خلال أيام، فور إسناد الأمر إلى الإدارة الجديدة. 


وأكدت الوزارة إن هذه الإجراءات المؤقتة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالطلبة المقيدين في المدرسة، كما أنها تلتزم بعدم المساس بنمط التعليم القائم بالمدرسة أو فلسفته أو إلتزامات أولياء الأمور.

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