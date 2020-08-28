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تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على بوابة التعليم الفني خلال ساعات

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:12 م
نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ساعات .

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ويمكن لمن يهمه الامر الامر اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2020 :
- ادخل على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا 
- اضغط على ايقونة نتيجة الدبلومات الفنية التي من المقرر أن تظهر خلال ساعات
-اختر النوعية (دبلوم صناعي - دبلوم زراعي - دبلوم فندقي- دبلوم تجاري - تعليم مزدوج .. إلخ)
- ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
- اضغط على عرض النتيجة

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وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 ستعلن أول الأسبوع القادم.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر أنه بعد عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، سيتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020.

وكان قد أدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة.

وتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم  6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، واستمرت أعمال تقدير الدرجات حتى يوم 25/8/2020.
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