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تعليم

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:07 م
نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 ، سيتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا.

وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020.

حيث قال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 ستعلن أول الأسبوع القادم.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر أنه بعد عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، سيتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020.

وكان أدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة.

وتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم  6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، واستمرت أعمال تقدير الدرجات حتى يوم 25/8/2020.
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