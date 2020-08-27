ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2020 ، سيتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا.





وكشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2020.





حيث قال نائب وزير التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 ستعلن أول الأسبوع القادم.





وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه من المقرر أنه بعد عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2020 على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا، سيتم إصدار بيان رسمي لإعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2020.





