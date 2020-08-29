نادي لافيينا يعلن تعيين عماد شاكر مديرا لقطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطى، تعيين عماد شاكر مديرا لقطاع الناشئين بالنادى استعدادا لخوض منافسات دورى القسم الرابع الموسم المقبل .





كما قرر مجلس الادارة إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين بالنادى لعصام عيد المدير الفني للفريق الأول.





جدير بالذكر أن عماد شاكر هو لاعب سابق باندية اسوان والزمالك والقناة والمصرى البورسعيدي والشرقية بالدورى الممتاز وحصل على تانى هدافى الدورى موسم 97/98 مع فريق اسوان وهو لاعب منتخب مصر العسكرى وفاز معه بثلاث بطولات لكأس العالم العسكرية وحصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى مرتين وسبق للكابتن عماد شاكر العمل مدربأ بقطاع البراعم بنادى طلائع الجيش وقطاع الناشئين بنادى بيراميدز الموسم الماضى.



