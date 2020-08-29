في حملات تموينية غرب الإسكندرية.. تحرير 11 محضرا ضد مخابز مخالفة

قاد المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، حملات تموينية على مخابز مدينة برج العرب، غرب الإسكندرية، يرافقه سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية بالمديرية وفريق العمل التابع له وبالاشتراك مع إدارة تموين برج العرب .

وتم المرور والتفتيش على المخابز البلدية للتأكد من التزام أصحابها بالموازين والمواصفات المقررة والمنصوص عليها في التوجيهات الوزارية الجديدة الخاصة بمنظومة الخبز الجديدة.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا ضد مخابز مخالفة، منها محضري جنح ضد مخبزين بلدي لتجميعهما عددًا من البطاقات التموينية المدعمة المحظور تجميعها والتعامل بها.





وتم تحرير 9 محاضر اثبات حالة، لعدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وانتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات القانونية الظاهرية، وتوقف كلي للمخبز، وإنتاج خبز ناقص الوزن.





وتم انذار المخابز وتنفيذ التعليمات طبقا للتوجيهات الوزارية الجديدة الخاص بمنظومه الخبز الجديدة.