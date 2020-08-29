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محافظات

نقلة حضارية جديدة.. ماذا قال أهالي الإسكندرية عن محور المحمودية

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
قبل سنوات معدودة، كانت "ترعة المحمودية" مستنقعا مليئا بالقمامة والقاذورات، ومرتعًا للباعة الجائلين، والأسواق العشوائية، واليوم تفتخر عروس البحر بأكبر مشروع قومي يتحقق بفضل سواعد مصرية 100%، فالجهة المنفذة للمشروع هي المنطقة الشمالية العسكرية، والاستشاري العام كلية الهندسة، وجميع الشركات العاملة في المشروع شركات مصرية.


مشروع تنمية المحمودية أو "شريان الأمل" هو شريان الحياة الجديد للتنمية لكل أهالي المحافظة، ويتضمن إقامة محور مروري جديد يضاهي كورنيش الإسكندرية بطول 21.1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.


وقال الكيميائي محمد البنا، وهو خبير استشاري في الكيمياء الصناعية: "إنني بصفتي أحد أبناء الثغر الباسم وعروس البحر الأبيض المتوسط لا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي اليوم بافتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، خاصة محور المحمودية والذي يعتبر قبلة حياة لأبناء مدينة الإسكندرية، فهو شريان يسهم إسهاما كبيرا في حل الأزمة المرورية والقضاء على الازدحام وإعادة الرونق الحضاري للمحافظة بما يليق بأهل محافظة الإسكندرية الكرام".


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وأضاف البنا أن المحور يعمل على توفير الوقت والجهد واستهلاك الوقود ورفع المستوى المعيشي لقاطني المناطق التي يمر بها هذا الشريان الحيوي، والذي يفتتح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية كبيرة بالإسكندرية، باعتبارها العاصمة الثانية وأهم مدن الجمهورية.


ووصف الأستاذ محمد سعد، محامٍ بالنقض، تجربته في المحور الجديد "بالممتازة"، حيث اختصر وقت القيادة من ساعتين على الكورنيش إلى تقريبًا ربع ساعة من منطقة سموحة إلى المنتزة، شرق الإسكندرية.


وأكد أن المحور سيقضي على زحام الكورنيش، فالقادم من المحافظات الأخرى لن يضطر إلى الدخول إلى قلب الإسكندرية للوصول إلى المكان الذي يريده، فالمحور به روافد عديدة على أغلب مناطق الإسكندرية من غرب المدينة إلى شرقها.


وأشار محمد الدهراوي، أحد العاملين بقطاع البترول، والذي يستخدم المحور يوميًا أثناء عودته من العمل، إلى أن المحور الجديد بديل ممتاز عن طريق الكورنيش، حيث تستطيع الوصول إلى المكان الذي تريده في نصف المدة تقريبا.


ووصف الدهراوي المشروع بأنه "نقلة حضارية لمدينة الإسكندرية، والمواطنين"، حيث نجح المشروع في عمل توسعة عمرانية في المنطقة، فبعد أن كان مرتعًا للعشوائية أصبح محورًا تنمويا متكاملًا يخدم كل أهالي المنطقة والمحافظة والمترددين عليها، فضلًا عن المساجد ذات الطراز المعماري الفريد المنتشرة بطول المحور، وكذلك المشروعات التنموية والمراكز التجارية الموجودة بطول المحور.


وأكد ماجد جمال، محامٍ، أن المحور حقق طفرة في مشروعات الطرق والنقل بالإسكندرية، وغير من شكل الطريق والمحافظة تغييرًا كاملًا من طريق غير آدمي وغير مناسب لا للمواطنين ولا السيارات إلى محور عالمي يضاهي في تنفيذه أفخم الطرق في أي دولة أخرى.


وقال إن المحور نجح في اختصار الوقت بصورة كبيرة، فالآن تستطيع الوصول إلى أي مكان بسهولة، خاصة المنطقة المتاخمة للوكالة بالحضرة، بالإضافة إلى عنصر الأمان الموجود في كباري المشاة المنتشرة بطول المحور، بدلًا من المعديات التي كانت موجودة في ترعة المحمودية سابقًا.


ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الدؤبة واهتمامه الكبير بمدينة الإسكندرية، بعد افتتاح هذه المشروعات العملاقة والتي غيرت من شكل المدينة ووضعتها على مصاف المدن الكبرى العالمية سياحيًا واقتصاديًا واستثماريًا.


وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومجمع صوامع برج العرب ومشروع تطوير محور المحمودية، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض.
نقلة حضارية جديدة.. ماذا قال أهالي الإسكندرية عن محور المحمودية
نقلة حضارية جديدة.. ماذا قال أهالي الإسكندرية عن محور المحمودية
نقلة حضارية جديدة.. ماذا قال أهالي الإسكندرية عن محور المحمودية
نقلة حضارية جديدة.. ماذا قال أهالي الإسكندرية عن محور المحمودية
نقلة حضارية جديدة.. ماذا قال أهالي الإسكندرية عن محور المحمودية
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