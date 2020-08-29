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محافظات

رئيس الاتحادين المصري والعربي يضع حجر أساس منطقة جنوب سيناء للغوص والإنقاذ

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:53 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

وضع الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ، حجر اساس اقامة مقر منطقة جنوب سيناء للغوص وذلك في حضور مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء الاستاذ محمد فتحي.

ويأتي ذلك في إطار النهضة الرياضية التي يشهدها الاتحاد المصري للغوص والانقاذ برئاسة الكابتن سامح الشاذلي، والتي تعد ثمرة توجيهات وتعليمات معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


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وقال الكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ ان وضع حجر الاساس لمنطقة جنوب سيناء للغوص والانقاذ، يدعو للفخر والاعتزاز خاصة في تلك المحافظة التي تشهد تنمية اقتصادية شاملة، مشيرا الي ان اقامة منطقة للغوص بمحافظة جنوب سيناء انجاز جديد يضاف للاتحاد المصري للغوص والانقاذ فيما يتعلق بتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية في مختلف ربوع ومحافظات مصر.

في الوقت نفسه يستعد الاتحاد المصري للغوص والانقاذ للإعلان عن حدث هام لجميع المنتمين للاتحاد المصري للغوص والانقاذ في خلال الاسبوع المقبل.

رئيس الاتحادين المصري والعربي يضع حجر أساس منطقة جنوب سيناء للغوص والإنقاذ
رئيس الاتحادين المصري والعربي يضع حجر أساس منطقة جنوب سيناء للغوص والإنقاذ
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