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أخبار العالم

عودة المدارس تحمل خطورة.. الأردن: عدد بؤر فيروس كورونا في عمان كبير

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت لجنة الأوبئة في الأردن مساء اليوم، الأحد، إن عدد بؤر فيروس كورونا المستجد في العاصمة عمّان كبير.

وأفادت اللجنة، بأن المملكة لم تصل إلى مرحلة التفشي المجتمعي لكورونا بعد، مشددةً على أن عودة المدارس تحمل خطورة في زيادة عدد إصابات كورونا و"البروتوكول" جاء للحد منها.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، قوله إن الوضع الوبائي في العاصمة يدعو للقلق.

وأضاف خلال حديثه عبر نشرة أخبار التلفزيون الأردن، أن هنالك انتشارا جغرافيا وزيادة في عدد الإصابات في عمّان.

وأشار إلى أن عزل البنايات أثبت نجاحه، مستدركا أنه كلما زاد عدد البنايات زاد العبء على الأجهزة الأمنية ما قد يتسبب بالانتقال من عزل مبنى إلى عزل لواء وهكذا.

إلى ذلك، قال محافظ العاصمة سعد الشهاب، إنه جرى يوم الأحد، عزل 13 بناية منها بنايتان في المقابلين، وبنايتان في النزهة، وذلك بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب في تصريحات صحفية إن البنايات الأخرى تقع في مناطق خريبة السوق وعرجان وماركا الشمالية ومرج الحمام وشارع الجامعة وجبل اللويبدة وصالحية العابد والبنيات والوحدات.

وأكد أنه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

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