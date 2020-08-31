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اقتصاد

عيار 24 بـ 987 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 31-8-2020

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:07 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
شهدت أسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 31-8-2020؛ استقرارا في قيمة المعدن الأصفر لدي محلات الصاغة بدون أي تغيير منذ أمس الأحد.

واستقر  سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا عند 864 جنيها كأعلى سعر له ، وبدون أي تغيير منذ أمس.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو987 جنيها في محلات الصاغة .

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 741 جنيها في محلات الصاغة اليوم و أمس

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ576 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 6912 جنيها و أوقية الذهب بـ 30.71 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 987.43 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.


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