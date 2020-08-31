عيار 24 بـ 987 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 31-8-2020

واستقر سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا عند 864 جنيها كأعلى سعر له ، وبدون أي تغيير منذ أمس.





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وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 741 جنيها في محلات الصاغة اليوم و أمس





بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ576 جنيها.





وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 6912 جنيها و أوقية الذهب بـ 30.71 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 987.43 ألف جنيه.



