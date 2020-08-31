تعليم القاهرة : لم نتلق أي شكاوى من لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

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وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على انه حرص على التنبيه على مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالتواجد فى محيط اللجان و الاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية .





وقال : هناك تواصل مستمر لحظة بلحظة بين غرفة عمليات المديرية وجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة الموجودة في محافظة القاهرة ، بالاضافة إلى التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة و المحافظة.





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