تعليم القاهرة : لم نتلق أي شكاوى من لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق اي شكاوى من لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم الاثنين.
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وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على انه حرص على التنبيه على مديرى عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بالتواجد فى محيط اللجان و الاطمئنان على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية .
وقال : هناك تواصل مستمر لحظة بلحظة بين غرفة عمليات المديرية وجميع لجان الدور الثاني للثانوية العامة الموجودة في محافظة القاهرة ، بالاضافة إلى التواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة و المحافظة.
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ويؤدي اليوم الأثنين الموافق 31 اغسطس 2020 ، طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان الدور الثاني في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
كما يؤدي اليوم طلاب شعبة الرياضيات امتحان الدور الثاني في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع.
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و يؤدي اليوم ايضا ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي) في الفترة الأولي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية، ويؤدي ايضا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وشعبة الرياضيات الاختبار في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).
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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الآن.
وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلى (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.