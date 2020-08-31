خفض أجور الموظفين.. آثار كورونا الاقتصادية تعصف بشركات الطيران التركية

تضررت الخطوط الجوية التركية بشدة بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث أوقفت أنقرة الرحلات الجوية في 28 مارس الماضي.





وبعد أسبوعين من ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا، قررت الشركات التركية إيقاف الرحلات الجوية، ومع عودة الحياة لطبيعتها قامت بتشغيل الخطوط الجوية في يونيو الماضى.





أفادت صحيفة "أحوال" التركية بأن شركات الطيران ستخفض أجور موظفيها حتى نهاية عام 2021، لتتجنب تسريح العمال بعد توقيع اتفاقية مع نقابة الطيران.





وأضافت الصحيفة أن الشركات حددت قيمة خصم رواتب الطيارين بنسبة 50٪ وأطقم الطائرة بنسبة 35٪ والموظفين بنسبة 30٪.





وقال مسؤول بشركة هافا للطيران إن عملية تخفيض الأجور سوف تتم مراجعتها مرتين سنويا حتى نهاية العام المقبل.





وكانت الخطوط الجوية التركية قدمت مقترحات لخفض أجور الطيارين إلى النصف وخفض رواتب الموظفين بعد أن عصف بها فيروس كورونا.