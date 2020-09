الببغاء شيكو يغني بصوت عذب ويقلد جميع المطربين | فيديو

ويستطيع الببغاء الموهوب الذي دخل إلى حديقة حيوان لينكولنشاير للحياة البرية منذ 18 شهرًا، تقليد جميع النغمات الصحيحة لأشهر مغني البوب الآخرين مثل Poker Face by Lady Gaga و Firework by Katy Perry و You Drive Me Crazy لـ Gnarls Barkley.