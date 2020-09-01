الببغاء شيكو يغني بصوت عذب ويقلد جميع المطربين | فيديو

قد تحسد أحيانًا أصحاب الأصوات الجميلة ظنًا منك أنهم إذا شعروا بالبؤس أو الضيق غنَّى الواحد منهم لنفسه.. فابتهج، على عكس أصوات النشاز التي قد تصدر من بعضنا أحيانًا فتصيبنا بالضيق أكثر، لكن ماذا لو عرفت أن هناك طائر ببغاء يمتلك صوتًا عذبًا يتغنى به فرحًا ويتحدى به أفضل المغنيين طربًا؟.





الببغاء الأصفر «شيكو» البالغ من العمر 9 سنوات، يمتلك صوتًا عذبًا رائعًا، خلق له العديد من المعجبين، فهو يغني بانتظام داخل حديقة للحياة البرية في بوسطن بلينكولنشاير.





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أذهل الطائر المغني «شيكو» في الآونة الأخيرة، الزائرين، من خلال عزف ألحان المطربة الشهيرة «بيونسيه»، حيث تداول رواد مواقع التواصل لقطات مثيرة أثناء تأدية ببغاء "الأمازون" عرضًا غنائيًا دقيقًا بنفس صوت الفنانة.





ويستطيع الببغاء الموهوب الذي دخل إلى حديقة حيوان لينكولنشاير للحياة البرية منذ 18 شهرًا، تقليد جميع النغمات الصحيحة لأشهر مغني البوب الآخرين مثل Poker Face by Lady Gaga و Firework by Katy Perry و You Drive Me Crazy لـ Gnarls Barkley.





ولا يمل الناس من سماعه ولا يملون، فهناك دائمًا طوابير من الناس ينتظرون رؤيته، يبدو الأمر كما لو أنه نجم موسيقى البوب الفعلي في بعض الأحيان.





جدير بالذكر أن ببغاوات الأمازون ذات التاج الأصفر قادرة على تكرار الكلام البشري بصوت واضح، ويمكن أن تعيش في كثير من الأحيان حتى 100 عام.





وتعود أصول هذه الطيور إلى أمريكا الجنوبية الاستوائية، بنما، ترينيداد وتوباغو، حيث تتغذى على نظام غذائي من الفواكه والمكسرات والبذور والتوت.



