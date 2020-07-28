ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا





وقالت الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إن القطة أصيبت بالفيروس المستجد من أصحابها الذين سبق أن ثبتت إصابتهم بكورونا.





لكن المفاجأة كانت عندما تم اختبار عينة القطة للبحث عن فيروس كورونا كجزء من برنامج بحثي داخل مختبر وكالة صحة الحيوان والنبات في ويبريدج. وشخَّص طبيب بيطري خاص القطة في البداية بفيروس الهربس القططي - وهو عدوى تنفسية شائعة عند القطط -،





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وأكدت العينات إصابة القطة بفيروس كورونا، وأضاف المختبر أن القطة وأصحابها قد تعافوا بالكامل منذ ذلك الحين ولم يكن هناك انتقال إلى حيوانات أخرى أو أشخاص في الأسرة.





وقد صرح المسئولون بأنه على الرغم من انتقال الفيروس للقطة من أصحابها، إلا أنه لا يوجد حاليًا دليل على إمكانية انتقال كورونا من الحيوانات إلى البشر.





جدير بالذكر أن عددا قليلا جدًا من الحالات المؤكدة في الحيوانات الأليفة كان قد ظهر سابقًا في بلدان أخرى من أوروبا، أمريكا الشمالية وآسيا.



