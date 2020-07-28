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منوعات

ينتقل للحيوانات.. بريطانيا تعلن إصابة أول قطة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:01 ص
قطة
قطة
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عزة عاطف
سجلت بريطانيا أول إصابة حيوان مؤكدة بفيروس كورونا بعدما ظهرت نتائج فحص قطة وأصحابها إيجابية للفيروس.

 وقالت الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إن القطة أصيبت بالفيروس المستجد من أصحابها الذين سبق أن ثبتت إصابتهم بكورونا. 

وشخَّص طبيب بيطري خاص القطة في البداية بفيروس الهربس القططي - وهو عدوى تنفسية شائعة عند القطط -، لكن المفاجأة كانت عندما تم اختبار عينة القطة للبحث عن فيروس كورونا كجزء من برنامج بحثي داخل مختبر وكالة صحة الحيوان والنبات في ويبريدج.

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وأكدت العينات إصابة القطة بفيروس كورونا، وأضاف المختبر أن القطة وأصحابها قد تعافوا بالكامل منذ ذلك الحين ولم يكن هناك انتقال إلى حيوانات أخرى أو أشخاص في الأسرة. 

وقد صرح المسئولون بأنه على الرغم من انتقال الفيروس للقطة من أصحابها، إلا أنه لا يوجد حاليًا دليل على إمكانية انتقال كورونا من الحيوانات إلى البشر.

جدير بالذكر أن عددا قليلا جدًا من الحالات المؤكدة في الحيوانات الأليفة كان قد ظهر سابقًا في بلدان أخرى من أوروبا، أمريكا الشمالية وآسيا.

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