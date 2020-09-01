‏للتوعية بخطورة كورونا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لـ مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة في 3 سبتمبر

قدم الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر ‏لوكلاء كليات ومعاهد الجامعة على الجهد المبذول والأداء المتميز الذي قدموه خلال العام الدراسي ‏الحالي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها، خاصة تداعيات فيروس كورونا المستجد ‏والإجراءات الخاصة التي أحاطت به، كما قدم نائب رئيس الجامعة الشكر لوكلاء كليات العلوم والطب البيطري والمعهد العالي للصحة ‏العامة بمناسبة انتهاء فترة عملهم.‏









واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم فوزى، رئيس لجنة القوافل المجتمعية، حول ‏تنظيم الجامعة للقافلة الطبية المجتمعية إلى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة فى الفترة من 3:11 ‏سبتمبر 2020، حيث تقدم القافلة العديد من الخدمات مثل التوعية والتثقيف ضد فيروس كورونا المستجد، ‏وكذلك القيام بتوزيع المواد والمطهرات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، كما يتم توزيع المواد الغذائية ‏واللحوم والألبان والأدوية وعمل صيانة للأسقف في المدارس وتزويدها بالمقاعد والأدوات المدرسية ‏وشراء فرش جديد للمساجد وتوصيل خطوط مياه جديدة لبعض القرى في سيوة لخدمة أكثر من 200 ‏أسرة.





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ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من الدكتورة رشا الشنيطى، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات ‏بالجامعة، حول طرح إعلان لدعم مشروعات بحثية ابتكارية من خلال أنشطة مكتب التايكو.









كما قدمت ‏"الشنيطى" نبذة عن أنشطة الوحدة وأهم المشروعات البحثية التى فازت بها والتعاون مع العديد من الجهات ‏العلمية داخل وخارج مصر. ‏









وناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الحقوق في مجال التنظيم القانوني للحفاظ على البيئة الساحلية ‏بمحافظة الإسكندرية من خلال الالتزام بأحكام قانون البيئة المصري والالتزام بالمعاهدات الدولية ‏الخاصة بحماية البيئة الساحلية.‏









كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم حول مشروع تطوير وحدة الميكرسكوب الإلكتروني ‏وتأهيله للاعتماد الدولي، وكذلك تقرير كلية العلوم بشأن إعداد خطة لحماية شواطئ الإسكندرية ضمن ‏حملة "اتحضر للأخضر" مع آليات التنفيذ.‏







