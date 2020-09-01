‏للتوعية بخطورة كورونا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لـ مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة في 3 سبتمبر

قدم الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر لوكلاء كليات ومعاهد الجامعة على الجهد المبذول والأداء المتميز الذي قدموه خلال العام الدراسي الحالي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها، خاصة تداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءات الخاصة التي أحاطت به، كما قدم نائب رئيس الجامعة الشكر لوكلاء كليات العلوم والطب البيطري والمعهد العالي للصحة العامة بمناسبة انتهاء فترة عملهم.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم فوزى، رئيس لجنة القوافل المجتمعية، حول تنظيم الجامعة للقافلة الطبية المجتمعية إلى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة فى الفترة من 3:11 سبتمبر 2020، حيث تقدم القافلة العديد من الخدمات مثل التوعية والتثقيف ضد فيروس كورونا المستجد، وكذلك القيام بتوزيع المواد والمطهرات اللازمة للحد من انتشار الفيروس، كما يتم توزيع المواد الغذائية واللحوم والألبان والأدوية وعمل صيانة للأسقف في المدارس وتزويدها بالمقاعد والأدوات المدرسية وشراء فرش جديد للمساجد وتوصيل خطوط مياه جديدة لبعض القرى في سيوة لخدمة أكثر من 200 أسرة.
اقرأ أيضًا:
خلال احتفالية إهداء متحف الفنان محمد شاكر لمكتبة الإسكندرية.. الفقي: الإسكندرية عاصمة مصر الثقافية وملتقى الحضارات
ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من الدكتورة رشا الشنيطى، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، حول طرح إعلان لدعم مشروعات بحثية ابتكارية من خلال أنشطة مكتب التايكو.
كما قدمت "الشنيطى" نبذة عن أنشطة الوحدة وأهم المشروعات البحثية التى فازت بها والتعاون مع العديد من الجهات العلمية داخل وخارج مصر.
وناقش المجلس المقترح المقدم من كلية الحقوق في مجال التنظيم القانوني للحفاظ على البيئة الساحلية بمحافظة الإسكندرية من خلال الالتزام بأحكام قانون البيئة المصري والالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة الساحلية.
كما استعرض المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم حول مشروع تطوير وحدة الميكرسكوب الإلكتروني وتأهيله للاعتماد الدولي، وكذلك تقرير كلية العلوم بشأن إعداد خطة لحماية شواطئ الإسكندرية ضمن حملة "اتحضر للأخضر" مع آليات التنفيذ.
ووافق المجلس على المشروع التدريبي المقترح بين كلية التمريض وإدارة نوادي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات المعلومات وشركة مايكروسوفت العالمية ليكون مشروع تدريبي يخدم جميع القطاعات بالجامعة وخارجها.