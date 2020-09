بفستان جذاب.. شاهد نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

View this post on Instagram

عندما تكون لطيفا او تساعد او تلهم الآخرين .. فانت تساعد و تلهم نفسك في احتمالات أخرى 💫 هذا جوهر ما تزرعه تحصده .. لانه ليس ثمة الآخر و أنا بشكل منفصل .. بل نحن .. ستؤلم احدهم ستتالم .. ستسعد احدهم ستسعد .. سترحم احدهم سترحم .. ستيسر امرا ما لأحدهم ستفتح لك كل دروب التيسير .. فقط لو تاملت بعمق بهذه الفكرة لتغيرت حياتك بشكل سحري الى الأفضل و الأجمل و الأيسر 💫 يومكم حب و لطف 💫 #welcomeautumn 🍁