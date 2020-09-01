بفستان جذاب.. شاهد نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وجذابة.
وظهرت بها نسرين طافش، بفستان جذاب من الشيفون باللون التوبي الذى يكشف عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالة، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على الألوان الترابية الناعمة كأيشادو للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الأنيق.
كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لأكمال إطلالتها.
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عندما تكون لطيفا او تساعد او تلهم الآخرين .. فانت تساعد و تلهم نفسك في احتمالات أخرى 💫 هذا جوهر ما تزرعه تحصده .. لانه ليس ثمة الآخر و أنا بشكل منفصل .. بل نحن .. ستؤلم احدهم ستتالم .. ستسعد احدهم ستسعد .. سترحم احدهم سترحم .. ستيسر امرا ما لأحدهم ستفتح لك كل دروب التيسير .. فقط لو تاملت بعمق بهذه الفكرة لتغيرت حياتك بشكل سحري الى الأفضل و الأجمل و الأيسر 💫 يومكم حب و لطف 💫 #welcomeautumn 🍁