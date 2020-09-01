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مرأة

بفستان جذاب.. شاهد نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:32 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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نهى هجرس
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة وجذابة.

وظهرت بها نسرين طافش، بفستان جذاب من الشيفون باللون التوبي الذى يكشف عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالة، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على الألوان الترابية الناعمة كأيشادو للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الأنيق.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لأكمال إطلالتها.
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