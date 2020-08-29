بالريال.. سعر غير متوقع لفستان نسرين طافش

اعتادت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورها وأحدث إطلالاتها في جلسات التصوير التي تخضع لها.









تألقت نسرين طافش في إحدى جلسات التصوير بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصيم بنقوشات الورد التي جمعت بين اللون الأبيض والأصفر والرمادي، مما منحها مظهرا جذابا.









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وقد حمل فستان نسرين طافش توقيع دار الأزياء العالمية ZIMMERMANN، فيما بلغ سعر التصميم 5873 ريالا سعوديا، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الجذابة.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على تسريحة الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.







