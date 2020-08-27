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فن

سيد مشاعرك.. نسرين طافش توجه نصيحة إلى جمهورها عبر انستجرام

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:30 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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ندى فكري
شاركت الفنانة نسرين طافش صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت على الصور قائلة "تذكر في كل لحظة أنك سيد مشاعرك .. تستطيع ضبط توازنها وقتما تحب .. و تستطيع قطع الحبال الأثيرية الوهمية بالآخرين وقتما تشاء .. و تستطيع نسف اي صورة غير حقيقية اراد الآخر ان يقنعك انها انت .. كن إدرى بنفسك .. كن سيد نفسِك  كيف ؟".

و تابعت نسرين " ابتعد عن الضجيج .. تنفس بعمق .. ركز على ما انعمك الله به .. تذكر انك اقوى مما تظن .. و تذكر ان كل ما يحدث .. يحدث لخير تجهله الآن لكنك ستعرفه قريبا ...مين اليوم لسا ما تنفس بعمق و ذكر عالاقل خمس نعم بيشكر الله عليها "
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وتقوم الفنانة نسرين طافش حاليا بالتحضير لمسلسلها الجديد الذى تشارك فى بطولته أمام الفنان ماجد المصرى وهو بعنوان "الوجه الآخر"، حيث من المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لعرضه خارج الموسم الرمضاني. 

كانت نسرين تنتظر فتح الخطوط الجوية من أجل الحضور إلى مصر للبدء فى تنفيذ العمل الذى يعد البطولة الثانية للفنان ماجد المصرى بعد مسلسل "بحر".
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تذكر في كل لحظة أنك سيد مشاعرك .. تستطيع ضبط توازنها وقتما تحب .. و تستطيع قطع الحبال الأثيرية الوهمية بالآخرين وقتما تشاء .. و تستطيع نسف اي صورة غير حقيقية اراد الآخر ان يقنعك انها انت .. كن ادرى بنفسك .. كن سيد نفسِك 💫 كيف ؟ ابتعد عن الضجيج .. تنفس بعمق .. ركز على ما انعمك الله به .. تذكر انك اقوى مما تظن .. و تذكر ان كل ما يحدث .. يحدث لخير تجهله الآن لكنك ستعرفه قريبا 🌹 و تخيل كيف تحب لحياتك ان تكون 🌸 مين اليوم لسا ما تنفس بعمق و ذكر عالاقل خمس نعم بيشكر الله عليها ! 🌞

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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