سيد مشاعرك.. نسرين طافش توجه نصيحة إلى جمهورها عبر انستجرام

تذكر في كل لحظة أنك سيد مشاعرك .. تستطيع ضبط توازنها وقتما تحب .. و تستطيع قطع الحبال الأثيرية الوهمية بالآخرين وقتما تشاء .. و تستطيع نسف اي صورة غير حقيقية اراد الآخر ان يقنعك انها انت .. كن ادرى بنفسك .. كن سيد نفسِك 💫 كيف ؟ ابتعد عن الضجيج .. تنفس بعمق .. ركز على ما انعمك الله به .. تذكر انك اقوى مما تظن .. و تذكر ان كل ما يحدث .. يحدث لخير تجهله الآن لكنك ستعرفه قريبا 🌹 و تخيل كيف تحب لحياتك ان تكون 🌸 مين اليوم لسا ما تنفس بعمق و ذكر عالاقل خمس نعم بيشكر الله عليها ! 🌞