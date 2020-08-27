سيد مشاعرك.. نسرين طافش توجه نصيحة إلى جمهورها عبر انستجرام

تذكر في كل لحظة أنك سيد مشاعرك .. تستطيع ضبط توازنها وقتما تحب .. و تستطيع قطع الحبال الأثيرية الوهمية بالآخرين وقتما تشاء .. و تستطيع نسف اي صورة غير حقيقية اراد الآخر ان يقنعك انها انت .. كن إدرى بنفسك .. كن سيد نفسِك

وعلقت على الصور قائلة " تذكر في كل لحظة أنك سيد مشاعرك .. تستطيع ضبط توازنها وقتما تحب .. و تستطيع قطع الحبال الأثيرية الوهمية بالآخرين وقتما تشاء .. و تستطيع نسف اي صورة غير حقيقية اراد الآخر ان يقنعك انها انت .. كن إدرى بنفسك .. كن سيد نفسِك كيف ؟ ".

و تابعت نسرين "

ابتعد عن الضجيج .. تنفس بعمق .. ركز على ما انعمك الله به .. تذكر انك اقوى مما تظن .. و تذكر ان كل ما يحدث .. يحدث لخير تجهله الآن لكنك ستعرفه قريبا ...

مين اليوم لسا ما تنفس بعمق و ذكر عالاقل خمس نعم بيشكر الله عليها "