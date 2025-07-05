امتحانات الثانوية الأزهرية.. ارتياح بين الطلاب في امتحان الرياضيات التطبيقية

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء سادها الانضباط والهدوء وارتياح بين الطلاب، بجميع لجان الجمهورية، وذلك تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار المتابعة الميدانية الحثيثة لسير أعمال الامتحانات، تفقد رئيس القطاع لجنتي البنين والفتيات بمصر الجديدة بالقاهرة، حيث استمع إلى آراء الطلاب، واطمأن على وضوح الأسئلة والتزام اللجان بالتعليمات المنظمة، مشيدًا بما لمسه من التزام داخل اللجان، وتعاون ملحوظ من جميع القائمين على الامتحانات.

كما أجرى الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، جولة تفقدية بلجنتي بنين وفتيات المرج بالقاهرة، في حين تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل القطاع لشؤون الخدمات، لجنة معهد الحلمية النموذجي بالقاهرة، واطلعا على انتظام العمل داخل اللجان، والتزام الملاحظين بالإجراءات والتعليمات المنظمة للامتحانات.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة. وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.