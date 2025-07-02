طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الكيمياء في أجواء مستقرة

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2024/2025، وسط انضباط وارتياح، وذلك تحت إشراف فضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفي إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال الامتحانات، تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مجريات الامتحان في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد، وذلك للاطمئنان على انضباط اللجان والتزامها بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وضمان سيرها بسلاسة دون معوقات، فضلًا عن المرور على لجنتي الكويت بالقطامية وفتيات المعادي.

وأكد فضيلة الشيخ أيمن أن قطاع المعاهد حريص على توفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع اللجان أسهما في تعزيز الانضباط داخل اللجان والحد من أي تجاوزات، مؤكدًا أن القطاع لن يتهاون مع أي مخالفة تعكر صفو سير الامتحانات.

ومن جانبها، أوضحت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان مادة الكيمياء مرّ في أجواء هادئة ومنضبطة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، مؤكدة استمرارها في المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل مع المناطق الأزهرية ولجان النظام والمراقبة، للتعامل الفوري مع أي طارئ وضمان انتظام أعمال الامتحانات حتى نهايتها.

كما تفقد فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بلجنتي بنين وفتيات طوخ بمنطقة القليوبية الأزهرية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي (60,147 طالبًا و40,567 طالبة). وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.