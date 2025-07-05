الرئيس السيسي يوجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الطرق

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن الرئيس السيسي وجه كذلك، وزارة الداخلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كل الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة؛ للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.