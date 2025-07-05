كريم مغاوري يتصدر التريند.. لهذا السبب

تصدر الفنان كريم سامي مغاوري، مؤشرات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وقال الفنان كريم مغاوري في تصريحات خاصة صدى البلد: “الحمد لله عملت العملية العملية كانت صعبة جدا و استغرقت 6 ساعات ، عملية في المعدة.. عملت ٤ عمليات في ٦ ساعات، عملية فتق في الحجاب الحاجز، عملية تسليك معدة ، عملية قص معدة ، عملية تحويل مسار".

وأضاف كريم مغاوري: “أنا الحمد لله في المنزل حالياً في فتره راحة بعد العملية ولكن لسه تعبان وإن شاء الله خير”.

يذكر أن شارك الفنان كريم مغاوري، صورة له مع الفنان سامي مغاوري على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب كريم مغاوري لوالده: “بحبك جدا أنت سندي”.