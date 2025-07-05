الزمالك يتفق مع مهدي سليمان لتدعيم حراسة المرمى في صفقة انتقال حر

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق رسمي مع مهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد.

وكان عقد مهدي سليمان قد انتهى مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا، حيث قام بالتوقيع على عقود انتقاله إلى الزمالك منذ فترة قصيرة، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ورغم وجود الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك، إلا أن الجهاز الفني والإدارة الجديدة بقيادة جون إدوارد، ترى أهمية تدعيم هذا المركز استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

ويواصل جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، مناقشة ملف الصفقات الجديدة مع مسؤولي النادي، تمهيدًا لحسم كافة احتياجات الفريق الأبيض قبل انطلاق فترة الإعداد.