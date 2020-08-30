في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف جمال وأنوثة ليلى أحمد زاهر

يصادف البوم عيد ميلاد الفنانة ليلى احمد زاهر، والتى أتمت عامها الـ 17، وقام الفنان أحمد زاهر بتهنئة ابنته ونشر فيديو عبر حسابه الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كما تفضل ليلى احمد زاهر، أرتداء الملابس الكاجوال التى تبرز عن جمالها، وتميل إلى أختيار اللوان الهادئة والناعمة التى تتناسب مع لون بشرتها الفاتحة.
وتميل إلى أختيار تسريحة الشعر الأنسيابي لشعرها البني الطويل لتكشف عن جمالها وأناقتها.
ولا تفضل وضع الكثير من مستحضرات التجميل، وتفضل الظهور ببشرتها الطبيعية الجذابة .
وإليكم أبرز الصور....