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فن

مع حصان.. ليلى أحمد زاهر في أحدث جلساتها التصويرية.. شاهد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:57 ص
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور لها في أحدث جلساتها التصويرية.

وظهرت ليلى أحمد زاهر، بالجلسه التصويرية مع مجموعة من الخيول، و ارتدائها فستان ابيض جذاب" وعلقت قائلة" تصوير جديد تجربة جديدة ".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" الفنانة نجلا والحصان " و" قمر ماشاء الله " و" ربنا يحميكي " و" مشكلة الوحيد اننا هنفضل شايفينك طفلة مهما كبرتي".

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع  الفنان ياسر جلال، احمد صلاح حسني، احمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. 


ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

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