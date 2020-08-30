نجمتي الأولى والأخيرة.. أحمد زاهر يهنئ ابنته ليلي بعيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد زاهر ابنته ليلي بعيد ميلادها ونشر فيديو عبر حسابه الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق أحمد زاهر على الفيديو قائلا "كل سنه وانتي طيبه يا روح قلبي يا حته من قلبي و عقبال مليون سنه في سعاده و نجاح و تألق و تبقي نجمه النجوم يا نجمتي الاولي و الاخيره بحبك يا لولتي".وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن. اقرأ أيضا:أحمد زاهر برفقة مي عمر من كواليس مسلسلهما الجديد لؤلؤالمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين. View this post on Instagram كل سنه وانتي طيبه يا روح قلبي يا حته من قلبي و عقبال مليون سنه في سعاده و نجاح و تألق و تبقي نجمه النجوم يا نجمتي الاولي و الاخيره بحبك يا لولتي ❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️ @lailaazaherr11 A post shared by Ahmedzaherofficial1 (@ahmedzaherofficial1) on Aug 30, 2020 at 5:19am PDT