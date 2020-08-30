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فن

نجمتي الأولى والأخيرة.. أحمد زاهر يهنئ ابنته ليلي بعيد ميلادها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:54 م
احمد زاهر و ليلي
احمد زاهر و ليلي احمد زاهر
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ندى فكري
هنأ الفنان أحمد زاهر  ابنته ليلي بعيد ميلادها ونشر فيديو عبر حسابه الخاص علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وعلق أحمد زاهر على الفيديو قائلا  "كل سنه وانتي طيبه يا روح قلبي يا حته من قلبي و عقبال مليون سنه في سعاده و نجاح و تألق و تبقي نجمه النجوم يا نجمتي الاولي و الاخيره بحبك يا لولتي".

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 

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المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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