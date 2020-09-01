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فن

كل أوسمة الشرف بالعالم ما بتكفيكي.. مايا دياب عن لقاء فيروز بالرئيس الفرنسي

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:15 م
فيروز وماكرون
فيروز وماكرون
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محمد بدران
علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها صباح اليوم الثلاثاء.


ونشرت مايا دياب صورة من الزيارة عبر حسابها بموقع "انستجرام"  وعلقت على الصور قائلة : "كل أوسمة الشرف بالعالم ما بتكفيكي! يلي صار شرف كتير كبير لكل إنسان وطني ووسام الشرف هو رمز لتقديرك❤️ منحبك سيدة البلاد.."


وكان نشر الحساب الرسمي للسيدة فيروز على موقع "تويتر"، صورا تظهر اللقاء الذي جمعها أمس، الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منزلها.


وكان ماكرون توجه مباشرة إلى منزل السيدة فيروز في الرابية قرب انطلياس بالعاصمة اللبنانية عقب وصوله إلى لبنان أمس، الاثنين، وهي الزيارة التي أعلن الإليزيه عنها في وقت سابق واضعًا إياها على رأس برنامجه: "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس  مساء الاثنين".


والتقى ماكرون فيروز لمدة ساعة وربع الساعة، وبعدها وصف الرئيس الفرنسي جارة القمر بأنها "جميلة وقوية للغاية".


ومنح الرئيس الفرنسي خلال اللقاء الذي جمعه بجارة القمر فيروز، وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، فيما أهدته هي بدورها لوحة فنية.


يذكر أن فيروز نالت إعجاب رؤساء فرنسيين كثيرين، فمنحها الرئيس فرانسوا ميتران وسام قائد الفنون والآداب عام 1988، ومنحها الرئيس جاك شيراك وسام فارس جوقة الشرف عام 1998.

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