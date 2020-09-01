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أخبار العالم

غضب لبنان الكبير..المتظاهرون يحطمون سيارة أمن واشتباكات أمام البرلمان ..فيديو

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
تجددت التظاهرات اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت، أمام البرلمان اللبناني وفي ساحة لشهداء وسط المدينة، وذلك للتأكيد على مطالب الحراك الشعبي.

وحطم المتظاهرون المشاركون في تظاهرة "غضب لبنان الكبير" وسط بيروت  سيارة تابعة للقوى الأمنية كانت تمرّ في المحلة.

كما تجمع بعض المتظاهرين في ساحة الشهداء أمام البرلمان وبدأوا برشق الحجارة باتجاه المبنى من فوق الحاجز الإسمنتي وصوب قوى الأمن المتواجدة. بحسب "إل بي سي" اللبنانية.

من جانبها أطلقت قوى الأمن اللبنانية قنابل الغاز على المتظاهرين الذين اقتحموا بوابة السياج الأمني المحيط بمبنى البرلمان وسط بيروت.

وكان متظاهرون احتشدوا بالأمس أمام منزل السيدة فيروز أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك احتجاجا على اختيار مصطفى أديب رئيسا للحكومة.
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