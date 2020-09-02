AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد| لحظة تقبيل البابا فرانسيس لـ العلم اللبناني.. وهذا ما طلبه من العالم في الرابع من سبتمبر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:04 م
بابا الفاتيكان، البابا
بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
طلب بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، من العالم أجمع أن يصوم ويصلي يوما من أجل لبنان في الرابع من سبتمبر الجاري بمناسبة مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت.

وقال البابا فرنسيس إن: "لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلي عنه"؛ بحسب "إل بي سي" اللبنانية.

هذا وقد استقبل البابا فرنسيس كاهنا لبنانيا، وقبل العلم اللبناني الذي حمله الكاهن معه، وصلى لبضع لحظات من أجل البلد الغارق في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وما زال يترنح بسبب تداعيات انفجار الشهر الماضي في بيروت.

وانتشر مقطع فيديو وصورة تظهر لحظة تقبيل البابا فرنسيس للعلم اللبناني. 
 
وجدير بالذكر أن أمين سر دولة الڤاتيكان الكاردينال پارولين سيوفد إلى بيروت يوم الجمعة.
شاهد| لحظة تقبيل البابا فرانسيس لـ العلم اللبناني.. وهذا ما طلبه من العالم في الرابع من سبتمبر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوات مقربة من الحرس الثوري الإيراني تكشف تفاصيل انفجار طهران

حماه بجسده.. أب لبناني يحتضن ابنه لحمايته لحظة انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

على حطام المسجد.. رفع الأذان من فوق الركام بعد انفجار بيروت .. فيديو

شاهد.. لحظة إنقاذ شاب من تحت انقاض بيروت

فيديو جراف.. عروس انفجار بيروت تروي ما حدث أثناء جلسة التصوير

ترشيحاتنا

الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة بدءا من الجمعة المقبل.. شاهد

رسميا.. انطلاق بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر.. صور

ترشيح السيسي وسلفا كير والبرهان لجائزة نوبل بعد توقيعهم اتفاقا للسلام في السودان

تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

حكم من يرفض أن يسامح كل من أذاه فى حياته

أخبار الفن | الموت يداهم عائلة الفنان إدوارد.. حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة.. مصطفى خاطر يرقص في فرح شقيقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل كروس لاند وأسترا 2021 تصل السوق المصرية لدى الموزعين.. تعرف على الأسعار

رسميا.. انطلاق بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر.. صور

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية