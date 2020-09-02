السعودية توافق على طلب إماراتي بعبور أجواء المملكة للرحلات لكافة الدول

وافق الطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.





ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.





وفي سياق المنفصل، أعلنت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى أكرا (غانا) وأبيدجان (ساحل العاج) اعتبارًا من 6 سبتمبر الجاري.





وبإضافة هاتين الوجهتين، يرتفع عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 11 مدينة. كما يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 81 وجهة في سبتمبر، لتوفر لعملائها عبر العالم مزيدًا من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.





وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب لتلبية الطلب من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى؛ بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.