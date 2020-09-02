AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية توافق على طلب إماراتي بعبور أجواء المملكة للرحلات لكافة الدول

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:55 م
السعودية توافق على
السعودية توافق على طلب إماراتي بعبور أجواء المملكة للرحلات ل
Advertisements
قسم الخارجي
وافق الطيران المدني السعودي، اليوم الأربعاء، على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى كافة الدول.

وفي سياق المنفصل، أعلنت طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى أكرا (غانا) وأبيدجان (ساحل العاج) اعتبارًا من 6 سبتمبر الجاري.

وبإضافة هاتين الوجهتين، يرتفع عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 11 مدينة. كما يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 81 وجهة في سبتمبر، لتوفر لعملائها عبر العالم مزيدًا من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها. 

وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب لتلبية الطلب من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى؛ بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطارات السعودية تستقبل 750 ألف مسافر على الرحلات الداخلية خلال شهر

الطيران المدني بالكويت: 870 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 6 رحلات

عبر 5 رحلات.. 920 عالقا مصريا بالكويت يصلون القاهرة وسوهاج

بينها 6 دول عربية.. وجهات جديدة لطيران الإمارات بعد رفع الحظر الجزئي بداية من سبتمبر

ترشيحاتنا

من يحدد قيمة التصالح للعقارات المخالفة؟.. التفتيش الفنى يكشف التفاصيل

السيسى لـ نتنياهو: مصر تدعم أية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة

الفاسد خاف من الفضيحة.. كشف لغز العثور على جثة نائب مدير بنك بنهر النيل

رغم أزمة رحيله.. ميسي يتصدر الإعلان الرسمي من برشلونة لبيع الزي الجديد

عايز تبطل تدخين .. اتبع هذه الخطوات الثمانية

بسبب كورونا.. قطر تؤجل استلام طائرات من إيرباص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر

فى عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة عماد متعب تثير الجدل وتعرضها للانتقاد

بعد حذف صورها مع علي غزلان.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل