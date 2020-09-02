تنفيذ 43 حالة إزالة لتعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز ديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.





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وأشار محافظ أسيوط إلى محاربة كافة التعديات على أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحرير المحاضر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرًا إلى عدم التهاون أو التقاعس في التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.













وأضاف المحافظ أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة قد ترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمركز ديروط وذلك بمشاركة محمود عطا القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابه ومساعديه ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي الإدارة الزراعية وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وقوات الأمن موضحًا أنه تم تنفيذ إزالة لـ 43 حالة بينها 37 حالة تعدي على أراضي زراعية بإجمالي مساحة تصل إلى فدان و 18 قيراط بالاضافة إلى تنفيذ الإزالة لـ 6 حالات آخرى تعديات على أملاك الصرف الصحي بمساحة تصل إلى 200 متر وذلك بإستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية وفي وجود مظلة أمنية من مركز شرطة ديروط ومديرية الأمن.











