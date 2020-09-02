جامعة سوهاج تبحث آليات تطبيق منظومة التعليم الهجين مع بداية العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاََ موسعاََ بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، في قاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم ؛ لمناقشة آليات تطبيق نظام التعليم الهجين بالعام الدراسي الجديد .





وفي بداية كلمته قال الدكتور أحمد عزيز، أن المجلس الأعلى للجامعات أوصى بتطبيق نظام التعليم الهجين مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١، بجميع الكليات النظرية والعملية، والذي يستند إلى دمج نظامي التعلم وجهاََ لوجه والتعلم عن بعد، وذلك في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضخ أن هذا النظام يمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد من خلال المحاضرات المرئية والأونلاين، مما يسهم في تقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس.





وأشار رئيس الجامعة إلى ان الكليات النظرية ستدرس ما بين 2الى 3 ايام اسبوعيا، اما الكليات العملية سوف تدرس ما بين 3الى 4 ايام، مشيرا الى انه سيتم شرح 40% من المنهج الكترونيا .





واضاف عزيز انه تم التعاقد لتطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بتكلفة 9 ملايين جنيه، سيتم الانتهاء منها خلال منتصف اكتوبر القادم، تزامنا مع استلام 640 جهاز حاسب آلي من وزارة التعليم العالي لخدمة العملية التعليمية.





وشدد عزيز على ضرورة تحديد الكليات لعدد واماكن استديوهات البث الالكتروني للمحاضرات بكل اقسامها .





وقال الدكتور أحمد سليمان، إنه تم التأكيد على وكلاء الكليات بضرورة وضع تصور لكيفية تطبيق منظومة التعليم الهجين، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة خلال الأسبوع الدراسي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية داخل المدرجات وقاعات التدريس والمعامل بشكل يومي، وأيضًا توفير كافة أنواع الدعم المستمر للطالب و تقديم جميع التسهيلات علي المستوي العلمي والتقني والإرشاد الأكاديمي، وذلك لضمان نجاح نظام التعليم الجديد.



