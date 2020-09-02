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نتعامل مع المخالفات بحسم.. الإسكان: البناء العشوائي يؤثر على البنية التحتية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:00 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاني حسين
قال عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن  تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن لأنه هناك مناطق كثيرة تعاني من نقص المرافق نتيجة النمو العشوائي الذي يؤثر على البنية التحتية.

وأضاف عمرو خطاب  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز، :"  المخالفات تكلف الدولة   الكثير لإحلال وتجديد وتمديد محطات وشبكات مرافق للمناطق العشوائية والمخالفة ".

وتابع عمرو خطاب:"  الدولة وفرت بدائل  بإنشاء مدن عمرانية جديدة، ووصلنا إلى 40 مدينة مخططة ومنظمة".

واكمل عمرو خطاب:"  اجتماع وزير الاسكان مع رؤساء الاجهزة والمدن الجديدة لتسهيل إجراءات  التصالح في مخالفات البناء".

واضاف:" بتم  التعامل الحازم مع أي مخالفة في المدن الجديدة والتعامل بحسم مع أي مخالفة جديدة بالتزامن مع فترة قبول طلبات التصالح".

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