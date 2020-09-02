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الإسكان: الإزالة وجوبية حال تقاعس المواطن عن التصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:13 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وجه رؤساء المدن بقبول كافة طلبات التصالح وترك البت للجان المختصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك استقبالا لجميع الطلبات حتى 30- 9-2020، وأى شخص لم يتقدم بالتصالح سيتم إزالة المخالفة.

ولفت إلى أن اللجنة التى سيتم تشكيلها هى من تثبت فى كل طلبات التصالح الخاصة بالمباني، وكشف أن هناك مخالفات فى المدن الجديدة، والدولة ستواجه كل ذلك. 

وأشار إلى أن هناك حصرا لجميع المخالفات فى المدن، و رؤساء المدن يقومون بعمل حصر لها، وهناك البعض يقوم ببناء دور مخالف.

وأوضح أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الاسكان للنظر فى جميع الطلبات المقدمة للتصالح فى مخالفات البناء.

وأكد أن هناك بعض المواطنين فى فيصل و الهرم قاموا ببناء مساكن بشكل مخالف بعد 2011، وبعد ذلك قاموا بعمل تظاهرات و الدولة قامت بتوصيل المرافق لها وبعد ذلك قام مواطنون أخرون ببناء مساكن مخالفة ولذلك الدولة ستقوم بالقضاء على كافة المخالفات.

وكشف أن هناك صفحة على الفيس بوك باسم " قانون التصالح على كافة مخالفات البناء"، للرد على كافة التساؤلات، وكل شخص يستطيع معرفة قيمة التصالح.

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