وزير الإسكان: التعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون

قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وكذا متابعة إجراءات تطبيقفى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.





تشجيع الاستثمارات المختلفة بها. وأوضح وزير الإسكان ، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، والمقترحات والحلول للتعامل معها، وتسهيل وتيسير إجراءات العمل المختلفة، وكذا مراجعة بعض القرارات الوزارية التى تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والمختلفة بها.









وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم التشديد على جميع أجهزة المدن الجديدة، بقبول جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح فى المخالفات، وترك البت في قبول التصالح، للجان المختصة بذلك.





ووجه الوزير بتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، وحصر جميع المخالفات فى نطاق كل مدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، بنهاية هذا الشهر.



