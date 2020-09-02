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منوعات

في 60 دقيقة.. لسعة النحل تقضي على مرض قاتل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:59 م
لسعة النحل
لسعة النحل
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أماني إبراهيم
الشفاء ليس في عسل النحل وحده بل سمه أيضا يشفي، حيث أظهرت دراسة معملية جديدة أن إنزيما موجودًا في سم النحل يمكن أن يبطئ نمو الخلايا السرطانية بشكل قوي.

وركزت الدراسة المنشورة بمجلة "ساينس أليرت" العلمية على أنواع فرعية معينة من سرطان الثدي، بما في ذلك سرطان الثدي الثلاثي السلبي (TNBC) ، وهي حالة قوية لمرض السرطان بدون علاج فعال.

ويمثل "TNBC" ما يصل إلى 15% من جميع أنواع سرطانات الثدي، التي في كثير من الحالات، تنتج خلاياه جزيئا يسمى "EGFR" أكثر مما ينتج في الخلايا الطبيعية، ولم تنجح المحاولات السابقة لتطوير علاج يستهدف هذا الجزئ تحديدا لأنه سيؤثر أيضًا سلبًا على الخلايا السليمة.

وأظهر إنزيم في سم نحل العسل ( Apis mellifera ) إمكانية في العلاجات الطبية الأخرى مثل علاج الأكزيما، ومن المعروف أن له خصائص مضادة، لكن كيف تعمل ضد الأورام على المستوى الجزيئي هذا الأمر لا يزال غير مفهوم حتى الآن، إلا أن جزءا كبيرا من الإجابة بدأ يتضح.

ويستخدم النحل بالفعل ميليتين  - وهو الجزيء الذي يشكل نصف سمها ويجعل لسعاتها مؤلمة- لمحاربة مسببات الأمراض الخاصة بهم، وتنتج الحشرات هذا الجزيء ليس فقط في سمها، ولكن في الأنسجة الأخرى أيضًا، حيث يتم التعبير عنه استجابةً للعدوى.

ووجدوا أن سم النحل - الذي لا يحتوي على ميليتين ، ولكن له عوامل أخرى قاتلة للخلايا - كان له تأثير ضئيل على خلايا سرطان الثدي، لكن سم نحل العسل من جميع المواقع أحدث فرقًا.

وقالت الباحثة الطبية سيارا دافي من معهد هاري بيركنز للأبحاث الطبية: "السم كان قويًا للغاية.. وجدنا أن الميلتين يمكن أن يدمر أغشية الخلايا السرطانية بالكامل في غضون 60 دقيقة".

عندما تم حجب ميليتين بجسم مضاد ، نجت الخلايا السرطانية المعرضة لسم النحل - مما يدل على أن الميليتين كان بالفعل مكون السم المسؤول عن النتائج في التجارب السابقة.
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