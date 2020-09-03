كل ما تريد معرفته عن الالتحاق ببعثات التعليم العالي في الخارج

اعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية وشركائها (المجلس الثقافي البريطاني، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA ) عن البرنامج السنوي الموحد لخطه البعثات للعام الرابع 2020 / 2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022 بالنظام التنافسي، والذي يضم كافة البرامج التي تقدمها البعثات وهي برنامج نيوتن مشرفه مع الجانب البريطاني والمبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP مع الجانب الياباني.





وتدعو اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية )الجهات المدرجة بخطه البعثات( للتقدم بطلباتهم للحصول على احدى البعثات خلال الفترة من 19 / 7 / 2020 حتى 1 / 10 / 2020





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وفي سياق متصل اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة الهند بالقاهره بأن المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للدراسه بالهند للعام الدراسى 2020/2021 للمرحله الجامعية ـ مرحله الدراسات العليا ومقررات دراسية للدكتوراه فى الجامعات والمعاهد الهندية.



