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تعليم

كل ما تريد معرفته عن الالتحاق ببعثات التعليم العالي في الخارج

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:00 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
اعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية وشركائها (المجلس الثقافي البريطاني، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA )  عن البرنامج السنوي الموحد لخطه البعثات للعام الرابع 2020 / 2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022 بالنظام التنافسي، والذي يضم كافة البرامج التي تقدمها البعثات وهي برنامج نيوتن مشرفه مع الجانب البريطاني والمبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP مع الجانب الياباني.

وتدعو اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية )الجهات المدرجة بخطه البعثات( للتقدم بطلباتهم للحصول على احدى البعثات خلال الفترة من 19 / 7 / 2020 حتى 1 / 10 / 2020

للاطلاع علي تفاصيل الاعلان ،المستندات المطلوبة وخطوات التقدم الكترونيا اضغط هنا


للاطلاع علي التخصصات والمجالات البحثية المتاحة للتقدم اضغط هنا

للاطلاع علي الاسئلة الشائعة(FAQ) اضغط هنا

لتحميل نماذج التقدم لخطة البعثات اضغط هنا

لمزيد من المعلومات عن برنامج نيوتن مشرفة اضغط هنا

وفي سياق متصل اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن افادت سفارة الهند بالقاهره بأن المجلس الهندى للعلاقات الثقافيه ICCR يقدم منحًا للدراسه بالهند للعام الدراسى 2020/2021 للمرحله الجامعية ـ مرحله الدراسات العليا ومقررات دراسية للدكتوراه فى الجامعات والمعاهد الهندية.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح يمكن الرجوع الى الموقع الالكترونى الموضح بعد: http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح
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