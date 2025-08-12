القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية،في نبأ عاجل، بأن مصادر أكدت للقناة أن هناك جهودا مصرية مكثفة واتصالات مع كافة الأطراف لتجاوز الخلافات من أجل التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة.



وكشف عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية، تطورات جديدة في عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، موضحا أن اليوم شهد إدخال نحو 3450 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية، بما في ذلك السلال الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، من الأراضي المصرية إلى القطاع المحاصر.

وأفاد بأن الاحتلال الإسرائيلي فرض عراقيل كبيرة على عملية دخول هذه المساعدات، حيث تم إفراغ حمولة نحو 30 شاحنة فقط، فيما عادت 7 شاحنات أخرى بعد رفض سلطات الاحتلال السماح لها بالدخول.