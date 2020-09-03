تنسيق الجامعات 2020.. الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم بالمرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية للتنسيق وجاءت على رأس هذه الكليات:





اقرأ أيضا:





آداب الإسكندرية بها أماكن خالية

دار العلوم أسوان بها اماكن خالية

حقوق المنيا بها اماكن خالية

إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية بها أماكن خالية

حقوق دمياط بها اماكن خالية

فنى صحي جنوب الوادي بها اماكن خالية

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ بها اماكن خالية

إعلام القاهرة بها اماكن خالية

تربية المنصورة بها اماكن خالية

معهد فني صحى الزقازيق بها اماكن خالية

تجارة المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

معهد فني صحى اسيوط بها اماكن خالية

معهد فني صحى اسوان بها اماكن خالية

معهد فني صحى طنطا بها اماكن خالية

تجارة طنطا بها اماكن خالية

سياسة واقتصاد السويس بها اماكن خالية

علوم أسيوط بها اماكن خالية

ألسن بني سويف بها اماكن خالية

فنون تطبيقية دمياط بها اماكن خالية

فنون تطبيقية بني سويف بها اماكن خالية

علوم أسوان بها اماكن خالية

حقوق القاهرة بها اماكن خالية

تمريض القاهرة بها اماكن خالية

طب بيطري مطروح بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات دمياط علوم بها اماكن خالية

إعلام المنوفية بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم بها اماكن خالية

حقوق بني سويف بها اماكن خالية

معهد فني صحى اسماعيليه بها اماكن خالية

معهد فني صحى سوهاج بها اماكن خالية

علوم كفر الشيخ بها اماكن خالية

معهد فني صحى المنصوره بها اماكن خالية

معهد فني صحى بنى سويف بها اماكن خالية

علوم المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

طب بيطري مدينة السادات بها اماكن خالية

علوم بنها بها اماكن خالية

طب بيطري بنها بها اماكن خالية

علوم بنات عين شمس بها اماكن خالية

علوم المنصورة بها اماكن خالية

علوم دمياط بها اماكن خالية

ألسن الأقصر بها اماكن خالية

علوم الزقازيق بها اماكن خالية

حقوق الزقازيق بها اماكن خالية

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

علوم قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

علوم طنطا بها اماكن خالية

علوم بور سعيد بها اماكن خالية

ألسن كفر الشيخ بها اماكن خالية

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم بها اماكن خالية

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة بها اماكن خالية

علوم جنوب الوادي بها اماكن خالية

علوم القاهرة بها اماكن خالية

علوم دمنهور بها اماكن خالية

تجارة الإسكندرية بها اماكن خالية

علوم سوهاج بها اماكن خالية

حقوق سوهاج بها اماكن خالية

علوم الإسكندرية بها اماكن خالية

تجارة سوهاج بها اماكن خالية

ألسن سوهاج بها اماكن خالية

علوم عين شمس بها اماكن خالية

تجارة جنوب الوادي بها اماكن خالية

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية بها اماكن خالية

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم بها اماكن خالية

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم بها اماكن خالية

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم بها اماكن خالية

تجارة بني سويف بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم بها اماكن خالية

علوم بني سويف بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم بها اماكن خالية

علوم السويس بها اماكن خالية

تربية بنها بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم بها اماكن خالية

علوم الفيوم بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات المنيا علوم بها اماكن خالية

ألسن عين شمس بها اماكن خالية

فنون جميلة (فنون) المنيا بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم بها اماكن خالية

علوم المنيا بها اماكن خالية

معهد فني صحى بنها بها اماكن خالية

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف بها اماكن خالية

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم بها اماكن خالية

علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل بها اماكن خالية

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم بها اماكن خالية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات طنطا علوم بها اماكن خالية

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات قنا علوم بها اماكن خالية

معهد فني صحى الاسكندريه بها اماكن خالية

ألسن المنيا بها اماكن خالية

تمريض دمياط بها اماكن خالية

سياسة واقتصاد بني سويف بها اماكن خالية

تمريض بور سعيد بها اماكن خالية

تمريض سوهاج بها اماكن خالية

تمريض عين شمس بها اماكن خالية

تمريض مطروح بها اماكن خالية

تمريض دمنهور بها اماكن خالية

تمريض كفر الشيخ بها اماكن خالية

تمريض جنوب الوادي بها اماكن خالية

تمريض بنها بها اماكن خالية

تمريض أسوان بها اماكن خالية

تمريض الفيوم بها اماكن خالية

تمريض المنصورة بها اماكن خالية

تمريض طنطا بها اماكن خالية

تمريض أسيوط بها اماكن خالية

تمريض المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

علوم الوادي الجديد بها اماكن خالية

تمريض المنيا بها اماكن خالية

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تمريض بني سويف بها اماكن خالية

تمريض الإسكندرية بها اماكن خالية

تمريض الزقازيق بها اماكن خالية

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة بها اماكن خالية

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه بنها بها اماكن خالية

فنون جميلة (فنون) أسيوط بها اماكن خالية

حقوق عين شمس بها اماكن خالية

تجارة المنصورة بها اماكن خالية

تخطيط عمراني القاهرة بها اماكن خالية

حقوق المنصورة بها اماكن خالية

حقوق المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

حقوق الإسكندرية بها اماكن خالية

علوم الإسكندرية رياضة بها اماكن خالية

تجارة الزقازيق بها اماكن خالية

حقوق طنطا بها اماكن خالية

إعلام المنوفية رياضة بها اماكن خالية

علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل رياضة بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه بور سعيد بها اماكن خالية

علوم القاهرة رياضة بها اماكن خالية

تجارة عين شمس بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه طنطا بها اماكن خالية

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات بها اماكن خالية

حقوق بور سعيد بها اماكن خالية

تجارة بور سعيد بها اماكن خالية

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر بها اماكن خالية

هندسة الجامعة المصرية اليابانية بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات السويس رياضة بها اماكن خالية

فنون جميلة (عمارة) المنصورة بها اماكن خالية

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة بها اماكن خالية

آثار الزقازيق بصان الحجر بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة بها اماكن خالية

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية بها اماكن خالية

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية بها اماكن خالية

إعلام القاهرة رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة بها اماكن خالية

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة بها اماكن خالية

فنون تطبيقية بنها بها اماكن خالية

علوم عين شمس رياضة بها اماكن خالية

فنون جميلة (فنون) حلوان بها اماكن خالية

فنون تطبيقية حلوان بها اماكن خالية

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة بها اماكن خالية

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة بها اماكن خالية

هندسة الطاقة أسوان بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات قنا رياضة بها اماكن خالية

هندسة جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة بها اماكن خالية

فنون جميلة (عمارة) حلوان بها اماكن خالية

تجارة القاهرة بها اماكن خالية

آداب القاهرة بها اماكن خالية

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة بها اماكن خالية

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين المنصورة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه المنصورة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة بها اماكن خالية

فنون جميلة (فنون) المنصورة بها اماكن خالية

هندسة أسيوط بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه اسيوط بها اماكن خالية

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة بها اماكن خالية

ألسن عين شمس رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة بها اماكن خالية

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة بها اماكن خالية

هندسة الفيوم بها اماكن خالية

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة بها اماكن خالية

هندسة المنيا بها اماكن خالية

هندسة السويس بها اماكن خالية

هندسة أسوان بها اماكن خالية

هندسة حلوان بالمطرية بها اماكن خالية

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات بها اماكن خالية

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. بها اماكن خالية

سياحة وفنادق المنصورة بها اماكن خالية

آداب بنها بها اماكن خالية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية بها اماكن خالية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق بها اماكن خالية

علوم كفر الشيخ رياضة بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية نوعية كفر الشيخ بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه دمياط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بني سويف بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات بني سويف بها اماكن خالية

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر بها اماكن خالية

تربية كفر الشيخ بها اماكن خالية

علوم السويس رياضة بها اماكن خالية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) بها اماكن خالية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة بها اماكن خالية

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول بها اماكن خالية

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول بها اماكن خالية

سياحه وفنادق الاقصر بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات السويس علوم بها اماكن خالية

تربية بني سويف بها اماكن خالية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى حلوان بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة بالمنيا بها اماكن خالية

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة بها اماكن خالية

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية شعبة تربية فنية السويس بها اماكن خالية

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس بها اماكن خالية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا بها اماكن خالية

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس بها اماكن خالية

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس بها اماكن خالية

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

حقوق الفيوم بها اماكن خالية

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر بها اماكن خالية

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر بها اماكن خالية

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى قنا بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء بها اماكن خالية

الفني للفنادق المطريه بها اماكن خالية

الفني للفنادق بور سعيد بها اماكن خالية

الفني للفنادق قنا بها اماكن خالية

الفني للفنادق الاسكندريه بها اماكن خالية

المعهد العالى للغات بأسوان بها اماكن خالية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية بها اماكن خالية

زراعة كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية (طفولة) كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات بها اماكن خالية

الاعاقة والتأهيل الزقازيق بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية مطروح بها اماكن خالية

العالي خدمه اجتماعيه بنها بها اماكن خالية

العالي للغات بمصر جديده بها اماكن خالية

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الفيوم بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنيا بها اماكن خالية

تربية نوعية المنيا بها اماكن خالية

سياحة وفنادق المنيا بها اماكن خالية

تربية المنيا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الفيوم بها اماكن خالية

آداب المنيا بها اماكن خالية

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات بها اماكن خالية

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات بها اماكن خالية

آداب بني سويف بها اماكن خالية

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات بها اماكن خالية

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه السويس بها اماكن خالية

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات بها اماكن خالية

فنون جميلة (فنون) الأقصر بها اماكن خالية

العالي ترميم الآثار بأبي قير بها اماكن خالية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) السويس بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه طنطا بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه القاهرة بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه عين شمس بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه الزقازيق بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه المنصورة بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه الإسكندرية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

آثار دمياط بها اماكن خالية

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال بها اماكن خالية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال بها اماكن خالية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة القاهرة بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية بها اماكن خالية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه طنطا بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه سوهاج بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه دمنهور بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه القاهرة بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه عين شمس بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه الزقازيق بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه المنصورة بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه بنها بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه الإسكندرية بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان بها اماكن خالية

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات بها اماكن خالية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات بها اماكن خالية

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج بها اماكن خالية

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد بها اماكن خالية

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات بها اماكن خالية

العالي خدمه إجتماعيه اسوان بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات بها اماكن خالية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة بها اماكن خالية

زراعة المنيا بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا بها اماكن خالية

دار العلوم المنيا بها اماكن خالية

زراعة سوهاج بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية بها اماكن خالية

آثار القاهرة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين المنيا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنيا بها اماكن خالية

تربية نوعية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح بها اماكن خالية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة بها اماكن خالية

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم بها اماكن خالية

فنى تمريض كفر الشيخ بها اماكن خالية

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس بها اماكن خالية

تربية السويس بها اماكن خالية

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات بها اماكن خالية

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم بها اماكن خالية

الفراعنة العالي إدارة أعمال بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه طنطا بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه سوهاج بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه المنيا بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه دمنهور بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه القاهرة بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه عين شمس بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه الزقازيق بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه المنصورة بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه بنها بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه الإسكندرية بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

سياحة وفنادق مطروح بها اماكن خالية

المعهد العالي للغات بالمنصورة بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ بها اماكن خالية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة بها اماكن خالية

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية بها اماكن خالية

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج بها اماكن خالية

فني تمريض السويس بها اماكن خالية

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

فنى صحي جنوب الوادي رياضة بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية مطروح بها اماكن خالية

تربية نوعية مطروح بها اماكن خالية

آثار و لغات مطروح بها اماكن خالية

زراعة الوادي الجديد بها اماكن خالية

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده بها اماكن خالية

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بجاردن سيتى طالبات بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات بها اماكن خالية

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان بها اماكن خالية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة بها اماكن خالية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه بها اماكن خالية

المعهد الفنى للتمريض بالجونة بها اماكن خالية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات بها اماكن خالية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى بها اماكن خالية

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية بها اماكن خالية

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2) بها اماكن خالية

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة بها اماكن خالية

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة بها اماكن خالية

ش.مطاعم فني سياحة قنا بها اماكن خالية

المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) بها اماكن خالية

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا بها اماكن خالية

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية بها اماكن خالية

ثروة سمكية السويس بها اماكن خالية

فنى تمريض جنوب الوادي بها اماكن خالية

آداب بور سعيد بها اماكن خالية

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها اماكن خالية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات العريش بها اماكن خالية

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) بها اماكن خالية

ألسن أسوان بها اماكن خالية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر بها اماكن خالية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر بها اماكن خالية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية بها اماكن خالية

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة بها اماكن خالية

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2) بها اماكن خالية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية بها اماكن خالية

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات بها اماكن خالية

تربية مطروح بها اماكن خالية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية بها اماكن خالية

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية بها اماكن خالية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط بها اماكن خالية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط بها اماكن خالية

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات بها اماكن خالية

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية بها اماكن خالية

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل بها اماكن خالية

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر بها اماكن خالية

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج بها اماكن خالية

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة بها اماكن خالية

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا بها اماكن خالية

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الوادي الجديد بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الوادي الجديد بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه بور سعيد بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات سوهاج بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين سوهاج بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة مطروح بها اماكن خالية

زراعة مطروح بفوكه بها اماكن خالية

آثار أسوان بها اماكن خالية

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان بها اماكن خالية

زراعة و موارد طبيعية أسوان بها اماكن خالية

علوم الوادي الجديد رياضة بها اماكن خالية

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة بها اماكن خالية

تجارة أسوان بها اماكن خالية

تربية فنية المنيا بها اماكن خالية

تمريض حلوان بها اماكن خالية

زراعة الفيوم بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم بها اماكن خالية

دار العلوم الفيوم بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه المنيا بها اماكن خالية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة بها اماكن خالية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية) بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية الفيوم بها اماكن خالية

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق بها اماكن خالية

تربية (طفولة) السويس بها اماكن خالية

تربية نوعية الفيوم بها اماكن خالية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة بها اماكن خالية

تربية الفيوم بها اماكن خالية

تربية (طفولة) دمنهور بها اماكن خالية

آداب كفر الشيخ بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه كفر الشيخ بها اماكن خالية

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال بها اماكن خالية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا بها اماكن خالية

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر بها اماكن خالية

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد بها اماكن خالية

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر بها اماكن خالية

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره بها اماكن خالية

العالي للغات 6 اكتوبر بها اماكن خالية

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) بها اماكن خالية

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر بها اماكن خالية

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر بها اماكن خالية

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات بها اماكن خالية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا بها اماكن خالية

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ بها اماكن خالية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ بها اماكن خالية

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول بها اماكن خالية

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول بها اماكن خالية

العالي حاسبات و نظم تجمع أول بها اماكن خالية

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول بها اماكن خالية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة بها اماكن خالية

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة بها اماكن خالية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة بها اماكن خالية

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم بها اماكن خالية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية بها اماكن خالية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره بها اماكن خالية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى بها اماكن خالية

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط بها اماكن خالية

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات بها اماكن خالية

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث بها اماكن خالية

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث بها اماكن خالية

الفني التجارى بدمياط بها اماكن خالية

الفني التجارى ببنى سويف بها اماكن خالية

الفني التجارى باسيوط بها اماكن خالية

الفني التجارى باسوان بها اماكن خالية

الفني التجارى بدمنهور بها اماكن خالية

الفني التجارى بالزقازيق بها اماكن خالية

الفني التجارى بسوهاج بها اماكن خالية

الفني التجارى بقنا بها اماكن خالية

الفني التجارى بالمحله الكبرى بها اماكن خالية

الفني التجارى بالعريش بها اماكن خالية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

زراعة القاهرة رياضة بها اماكن خالية

تربية مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات بها اماكن خالية

تجارة مدينة السادات بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط بها اماكن خالية

حقوق مدينة السادات بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه مدينة السادات بها اماكن خالية

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية دمياط بها اماكن خالية

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة بها اماكن خالية

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس بها اماكن خالية

آداب طنطا بها اماكن خالية

تربية (طفولة) طنطا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين طنطا بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات طنطا بها اماكن خالية

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة بها اماكن خالية

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية مدينة السادات رياضة بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية طنطا بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية طنطا بها اماكن خالية

تربية نوعية طنطا بها اماكن خالية

تربية طنطا بها اماكن خالية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف بها اماكن خالية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر بها اماكن خالية

زراعة طنطا بها اماكن خالية

الاعاقة والتأهيل بني سويف بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا بها اماكن خالية

تجارة دمياط بها اماكن خالية

تربية نوعية دمياط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات أسوان بها اماكن خالية

تربية دمياط بها اماكن خالية

تربية (طفولة) الوادي الجديد بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى العريش بها اماكن خالية

تربية (طفولة) جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية (طفولة) سوهاج بها اماكن خالية

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال بها اماكن خالية

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية بها اماكن خالية

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة بها اماكن خالية

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة بها اماكن خالية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة بها اماكن خالية

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس بها اماكن خالية

فنى تمريض القاهرة بها اماكن خالية

فنى تمريض عين شمس بها اماكن خالية

فنى تمريض الزقازيق بها اماكن خالية

فنى تمريض سوهاج بها اماكن خالية

فنى تمريض بني سويف بها اماكن خالية

فنى تمريض أسيوط بها اماكن خالية

فنى تمريض بنها بها اماكن خالية

فنى تمريض الفيوم بها اماكن خالية

فنى تمريض طنطا بها اماكن خالية

فنى تمريض المنيا بها اماكن خالية

فنى تمريض الإسكندرية بها اماكن خالية

فنى تمريض المنصورة بها اماكن خالية

تربية بنات عين شمس بها اماكن خالية

ألسن كفر الشيخ رياضة بها اماكن خالية

آداب بنات عين شمس بها اماكن خالية

تربية (طفولة) عين شمس بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه بنات عين شمس بها اماكن خالية

زراعة المنصورة بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة بها اماكن خالية

آداب العريش بها اماكن خالية

علوم العريش بها اماكن خالية

نظم معلومات ادارية قطاميه بها اماكن خالية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب بها اماكن خالية

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

الفني التجارى بالروضه بها اماكن خالية

الفني التجارى بشبرا بها اماكن خالية

الفني التجارى بالمطريه بها اماكن خالية

ألسن بني سويف رياضة بها اماكن خالية

الفني التجارى بالاسكندريه بها اماكن خالية

الفني التجارى بطنطا بها اماكن خالية

الفني التجارى بقويسنا بها اماكن خالية

الفني التجارى ببنها بها اماكن خالية

الفني التجارى بالمنصوره بها اماكن خالية

الفني التجارى ببور سعيد بها اماكن خالية

آداب و علوم إنسانية السويس بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنصورة بها اماكن خالية

علوم العريش رياضة بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه العريش بها اماكن خالية

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بها اماكن خالية

تربية نوعية المنصورة بها اماكن خالية

سياسة واقتصاد السويس رياضة بها اماكن خالية

آداب المنصورة بها اماكن خالية

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف بها اماكن خالية

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة بها اماكن خالية

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب بها اماكن خالية

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة بها اماكن خالية

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش بها اماكن خالية

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس بها اماكن خالية

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ بها اماكن خالية

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس بها اماكن خالية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة بها اماكن خالية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة بها اماكن خالية

فنى تمريض أورام القاهرة بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية الزقازيق بها اماكن خالية

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة بها اماكن خالية

زراعة الإسكندرية رياضة بها اماكن خالية

زراعة الزقازيق بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق بها اماكن خالية

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط بها اماكن خالية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس بها اماكن خالية

علوم الارض بني سويف بها اماكن خالية

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات بها اماكن خالية

زراعة عين شمس رياضة بها اماكن خالية

تربية الزقازيق بها اماكن خالية

ألسن الأقصر رياضة بها اماكن خالية

آداب الزقازيق بها اماكن خالية

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الزقازيق بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الزقازيق بها اماكن خالية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش بها اماكن خالية

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش بها اماكن خالية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر بها اماكن خالية

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم بها اماكن خالية

تربية حلوان بها اماكن خالية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) بها اماكن خالية

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية بها اماكن خالية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم بها اماكن خالية

ألسن المنيا رياضة بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة المنوفية بها اماكن خالية

زراعة بنها بمشتهر بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون بها اماكن خالية

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية بها اماكن خالية

معهد المنيا العالى للغات بها اماكن خالية

سياحة وفنادق مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) بنها بها اماكن خالية

حقوق بنها بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية بنها بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بنها بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية دمياط بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه بنها بها اماكن خالية

تجارة بنها بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية بنها بها اماكن خالية

تربية نوعية بنها بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة الفيوم بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية بها اماكن خالية

إعلام جنوب الوادي رياضة بها اماكن خالية

زراعة المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية المنوفية بها اماكن خالية

تربية نوعية المنوفية بأشمون بها اماكن خالية

ألسن أسوان رياضة بها اماكن خالية

تربية المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

فنى تمريض حلوان بها اماكن خالية

آداب المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات مدينة السادات بها اماكن خالية

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال بها اماكن خالية

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم بها اماكن خالية

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية بها اماكن خالية

زراعة الفيوم رياضة بها اماكن خالية

زراعة بنها رياضة بمشتهر بها اماكن خالية

زراعة كفر الشيخ رياضة بها اماكن خالية

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة بها اماكن خالية

زراعة دمياط رياضة بها اماكن خالية

تجارة العريش بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه العريش بها اماكن خالية

تجارة و إدارة أعمال حلوان بها اماكن خالية

تجارة كفر الشيخ بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

زراعة المنصورة رياضة بها اماكن خالية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر بها اماكن خالية

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط بها اماكن خالية

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) بها اماكن خالية

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت بها اماكن خالية

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش بها اماكن خالية

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل بها اماكن خالية

علوم حلوان بها اماكن خالية

سياحة وفنادق الفيوم بها اماكن خالية

آثار الفيوم بها اماكن خالية

زراعة الزقازيق رياضة بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق بها اماكن خالية

تربية نوعية الزقازيق بها اماكن خالية

علوم الارض بني سويف رياضة بها اماكن خالية

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى بها اماكن خالية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) بها اماكن خالية

معهد فني صحى بور سعيد بها اماكن خالية

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة بها اماكن خالية

معهد فني صحى امبابة بها اماكن خالية

إعلام بني سويف رياضة بها اماكن خالية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه اسوان بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه بور سعيد بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه سوهاج بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين جنوب الوادي بها اماكن خالية

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس بها اماكن خالية

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح بها اماكن خالية

زراعة جنوب الوادي بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

زراعة أسيوط بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة بها اماكن خالية

إعلام بني سويف بها اماكن خالية

حقوق أسيوط بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية أسيوط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين مطروح بها اماكن خالية

تجارة أسيوط بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية أسيوط بها اماكن خالية

تربية نوعية أسيوط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية أسيوط بها اماكن خالية

تربية جنوب الوادي بالغردقة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات أسيوط بها اماكن خالية

آداب أسيوط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين أسيوط بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية بها اماكن خالية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه بها اماكن خالية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد بها اماكن خالية

تربية بور سعيد بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية بها اماكن خالية

آثار الأقصر بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية بور سعيد بها اماكن خالية

آثار سوهاج بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف بها اماكن خالية

سياحة وفنادق بني سويف بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى بنها بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى سوهاج بها اماكن خالية

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية بها اماكن خالية

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى شبرا بها اماكن خالية

حقوق أسوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين أسوان بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية بور سعيد بها اماكن خالية

تربية نوعية بور سعيد بها اماكن خالية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية بها اماكن خالية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية بها اماكن خالية

آداب دمياط بها اماكن خالية

زراعة دمياط بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه دمياط بها اماكن خالية

ش.مطاعم فني سياحة مطريه بها اماكن خالية

تجارة السويس بها اماكن خالية

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين بور سعيد بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة المنيا بها اماكن خالية

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة بها اماكن خالية

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات بها اماكن خالية

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط بها اماكن خالية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

العالي سياحة وفنادق الغردقة بها اماكن خالية

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات بها اماكن خالية

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم بها اماكن خالية

آداب أسوان بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات بها اماكن خالية

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم بها اماكن خالية

تربية (طفولة) أسوان بها اماكن خالية

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت بها اماكن خالية

إعلام جنوب الوادي بها اماكن خالية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) بها اماكن خالية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) بها اماكن خالية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس بها اماكن خالية

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو بها اماكن خالية

تربية أسوان بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه امبابة بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه الزقازيق بها اماكن خالية

معهد فني صحى رياضه بنى سويف بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة أسيوط بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية عين شمس بها اماكن خالية

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس بها اماكن خالية

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات بها اماكن خالية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة بها اماكن خالية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

علوم بور سعيد رياضة بها اماكن خالية

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس بها اماكن خالية

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات بها اماكن خالية

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير بها اماكن خالية

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال بها اماكن خالية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير بها اماكن خالية

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم بها اماكن خالية

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات بها اماكن خالية

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات بها اماكن خالية

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى المطريه بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى الصحافه بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى اسكندرية بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى الزقازيق بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى اسوان بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى قويسنا بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى بور سعيد بها اماكن خالية

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين بها اماكن خالية

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان بها اماكن خالية

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد بها اماكن خالية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة بها اماكن خالية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة بها اماكن خالية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية بها اماكن خالية

زراعة عين شمس بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية أسوان بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة المنصورة بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة بور سعيد بها اماكن خالية

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا بها اماكن خالية

تربية موسيقية حلوان بها اماكن خالية

زراعة الإسكندرية بسابا باشا بها اماكن خالية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية حلوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنصورة بها اماكن خالية

تربية نوعية أسوان بها اماكن خالية

الفني لترميم الآثار بالاقصر بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية الفيوم بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية أسوان بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية عين شمس بها اماكن خالية

تربية نوعية عين شمس بها اماكن خالية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج بها اماكن خالية

تربية عين شمس بها اماكن خالية

آداب عين شمس بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ بها اماكن خالية

حقوق جنوب الوادي بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي بها اماكن خالية

آثار جنوب الوادي بها اماكن خالية

آداب الفيوم بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه الفيوم بها اماكن خالية

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة بها اماكن خالية

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية بها اماكن خالية

تربية (طفولة) العريش بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات جنوب الوادي بها اماكن خالية

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد بها اماكن خالية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم بها اماكن خالية

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية بها اماكن خالية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم بها اماكن خالية

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم بها اماكن خالية

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين دمياط بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات بور سعيد بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية أسوان بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان بها اماكن خالية

زراعة بني سويف بها اماكن خالية

علوم سوهاج رياضة بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية الإسكندرية بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه سوهاج بها اماكن خالية

أقتصاد منزلى بنات عين شمس بها اماكن خالية

عالي هندسة بلبيس بها اماكن خالية

زراعة الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه الوادي الجديد بها اماكن خالية

تربية الإسكندرية رياضة بها اماكن خالية

تربية عين شمس رياضة بها اماكن خالية

تربية أسيوط رياضة بها اماكن خالية

تربية طنطا رياضة بها اماكن خالية

تربية المنصورة رياضة بها اماكن خالية

تربية الزقازيق رياضة بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج بها اماكن خالية

تربية جنوب الوادي رياضة بها اماكن خالية

تربية دمنهور رياضة بها اماكن خالية

تربية سوهاج رياضة بها اماكن خالية

تربية الوادي الجديد رياضة بها اماكن خالية

تربية العريش رياضة بها اماكن خالية

تربية أسوان رياضة بها اماكن خالية

تربية بور سعيد رياضة بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية نوعية الإسكندرية بها اماكن خالية

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت بها اماكن خالية

تربية الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة بني سويف بها اماكن خالية

سياحة وفنادق الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين الإسكندرية بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات الإسكندرية بها اماكن خالية

ألسن سوهاج رياضة بها اماكن خالية

تربية دمياط رياضة بها اماكن خالية

تربية بنات عين شمس رياضة بها اماكن خالية

فنون جميلة (عمارة) أسيوط بها اماكن خالية

تربية العريش بها اماكن خالية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) بها اماكن خالية

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر بها اماكن خالية

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر بها اماكن خالية

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب بها اماكن خالية

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي بها اماكن خالية

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى بها اماكن خالية

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية بها اماكن خالية

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه بها اماكن خالية

تربية سوهاج بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة بها اماكن خالية

آداب سوهاج بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد بها اماكن خالية

تربية الوادي الجديد بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان بها اماكن خالية

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام بها اماكن خالية

آداب حلوان بها اماكن خالية

آداب انتساب موجه حلوان بها اماكن خالية

حقوق حلوان بها اماكن خالية

حقوق انتساب موجه حلوان بها اماكن خالية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية أسيوط بها اماكن خالية

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط بها اماكن خالية

العلوم الزراعية البيئية العريش بها اماكن خالية

فنى تمريض أسوان بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) العريش بها اماكن خالية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين حلوان بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية القاهرة بها اماكن خالية

تربية نوعية القاهرة بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا بها اماكن خالية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) بها اماكن خالية

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم بها اماكن خالية

دار العلوم القاهرة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين العريش بها اماكن خالية

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة بها اماكن خالية

تربية نوعية فنية القاهرة بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية بها اماكن خالية

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم بها اماكن خالية

تربية فنية حلوان بالزمالك بها اماكن خالية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة بها اماكن خالية

علوم جنوب الوادي رياضة بها اماكن خالية

زراعة القاهرة بها اماكن خالية

تربية (طفولة) الإسكندرية بها اماكن خالية

علوم بنات عين شمس رياضة بها اماكن خالية

دار العلوم انتساب موجه القاهرة بها اماكن خالية

علوم دمنهور رياضة بها اماكن خالية

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة بها اماكن خالية

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بها اماكن خالية

علوم أسوان رياضة بها اماكن خالية

علوم أسيوط رياضة بها اماكن خالية

علوم طنطا رياضة بها اماكن خالية

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي بها اماكن خالية

تربية نوعية جنوب الوادي بها اماكن خالية

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه بها اماكن خالية

تربية جنوب الوادي بها اماكن خالية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة بها اماكن خالية

آداب جنوب الوادي بها اماكن خالية

علوم دمياط رياضة بها اماكن خالية

علوم المنصورة رياضة بها اماكن خالية

علوم الزقازيق رياضة بها اماكن خالية

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية بها اماكن خالية

علوم حلوان رياضة بها اماكن خالية

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم بها اماكن خالية

علوم بنها رياضة بها اماكن خالية

علوم الفيوم رياضة بها اماكن خالية

علوم بني سويف رياضة بها اماكن خالية

علوم المنيا رياضة بها اماكن خالية

تربية طفولة مبكرة دمنهور بها اماكن خالية

زراعة دمنهور بها اماكن خالية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور بها اماكن خالية

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم بها اماكن خالية

تربية بنها رياضة بها اماكن خالية

تربية كفر الشيخ رياضة بها اماكن خالية

تربية بني سويف رياضة بها اماكن خالية

تربية المنيا رياضة بها اماكن خالية

تربية السويس رياضة بها اماكن خالية

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم بها اماكن خالية

تجارة دمنهور بها اماكن خالية

تربية الفيوم رياضة بها اماكن خالية

تربية حلوان رياضة بها اماكن خالية

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية بها اماكن خالية

تربية دمنهور بها اماكن خالية

آداب الوادي الجديد بها اماكن خالية

آداب دمنهور بها اماكن خالية

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان بها اماكن خالية

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط بها اماكن خالية

فنون جميلة (عمارة) المنيا بها اماكن خالية