محافظ الجيزة: 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى طبقا للقانون.





وأشار محافظ الجيزة إلى أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء فرصه كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانوني حيالها .





وأكد المحافظ أن من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لإزالة مخالفته على الفور.





وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال ٢٥% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.





وأشار محافظ الجيزة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون.



