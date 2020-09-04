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محافظات

محافظ الجيزة: 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى طبقا للقانون.

 وأشار محافظ الجيزة إلى أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء فرصه كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم والتعامل القانوني حيالها . 

وأكد المحافظ أن من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية حيال العقار لإزالة مخالفته على الفور. 

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال ٢٥% المقررة جدية تصالح لحين السير فى باقى الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا. 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون.

أكد المحافظ أنه يتم المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية بالمحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وللتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.
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