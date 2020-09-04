كيف تستغل وزارة قطاع الأعمال العام أصولها وتحافظ على مبانيها التاريخية

تعاون استراتيجي بين "الإسكان" و"صندوق مصر السيادي" لتطوير القاهرة الخديوية.. وبحث الاستثمار فى مشروعات المرحلة الأولى من خطة تحلية البحر بـ ٣٠ مليار جنيه