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اقتصاد

كيف تستغل وزارة قطاع الأعمال العام أصولها وتحافظ على مبانيها التاريخية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:00 م
القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية
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علياء فوزى
يعد استغلال الأصول غير المستغلة أحد اهم محاور استراتيجية وزارة قطاع الاعمال العام لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها البالغ عددها 119 .

وأجرت الوزارة حصرا لجميع قطع الأراضي غير المستغلة وتغيير استخدام 182 قطعة ارض من صناعي إلى سكني مختلط؛ لتعظيم العائد منها، وتمكين الشركات من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير وكذلك سداد المديونيات، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.


القابضة للسياحة و الفنادق:

و اطلقت الشركة القابضة للسياحة و الفنادق منذ 2013 خطة طموحة لاستغلال فروع شركات التجارة الداخلية المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية و كذلك الاراضى و الفنادق التاريخية التابعة لها من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص حيث تمتلك الشركة اصول فى اماكن مميزة و بدورها القطاع الخاص يقوم بتنمية هذه الاصول و تطويرها و عودتها للعمل مرة أخرى ويعد فرع صيدناوى العتبة "الخاندار " هو مبنى ذا طابع معمارى مميز مثالا حى للتطوير الاصول وبلغت التكلفة الاستثمارية لعملية التطوير 80 مليون جنيه.

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وواصلت القابضة للسياحة خطتها فى استغلال اصولها حيث وقعت عقد تطوير فندق شبرد فى مارس الماضى مع شركة الشريف القابضة السعودية لرفع بتكلفة استثمارية تبلغ 1,4 مليار جنيه.

وبالتزامن مع خطة الدولة لإحياء القاهرة الخديوية لما تتميز به المنطقة من تراث معماري متميز وضعت القابضة للسياحة خطة لإعادة إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وسط القاهرة، ويتكون المشروع المستهدف إنشاء فندق بدرجة نجومية خمس نجوم Business Hotel و بطاقة إجمالية 250 غرفة وجناح، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 1.7 مليار جنيه.

القابضة للتشييد و التعمير :

وتستهدف الشركة القابضة للتشييد و التعمير و الشركات التابعة لها تنمية اصولها و طرح الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص.

ومن بين الفرص المطروحة للشراكة، مشروع لاستغلال نحو 45 ألف فدان بمنطقة توشكى مملوكة لشركة جنوب الوادى حيث كشفت دراسة أعدها استشاري عن إمكانية إقامة نحو 14 مشروعًا زراعيًا على هذه الأرض.

ووضعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد خطة تطوير محفظة الأراضي الضخمة في هليوبوليس الجديدة وهليوبارك، وتعظيم استغلال الأصول العقارية المملوكة للشركة والمتمركزة في منطقة الكوربة، وحسن استغلال حديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخي.

القابضة للتأمين:

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية،التابعة للقابضة للتأمين نحو 13 ألف وحدة سكنية منها 7900 وحدة بمنطقة وسط البلد وتم وضع تصور بشأن تطوير العقارات التاريخية بالقاهرة الخديوية التابعة للشركة القابضة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات دولية.

و تتضمن الخطة تطوير العقارات وبعضها بحالة مزرية وإعادتها لحالتها بحيث تعيش نحو 200 سنة أخرى، وذلك عن طريق طرح عملية التطوير للقطاع الخاص الذى لديه خبرات في هذا المجال  من المتوقع تأجير بعض العقارات كمقرات إدارية لتعظيم عوائدها للدولة وخاصة انها إرث ضخم لابد من الحفاظ عليها.

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