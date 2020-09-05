رغم تغير الجهاز الفني .. جماهير الإسماعيلي تطالب برحيل مجلس عثمان

مازالت جماهير النادي الإسماعيلي، تطالب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بتقديم إستقالتهم من منصبهم، وذلك بسبب تدهور نتائج الفريق، خلال الموسم الحالي.





ورغم تقدم الجهاز الفني المعاون كلًا من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريش بإستقالتهم رسميًا من تدريب الدراويش عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.





وأعلن الاسماعيلي التعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج .