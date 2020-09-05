AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم تغير الجهاز الفني .. جماهير الإسماعيلي تطالب برحيل مجلس عثمان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي
Advertisements
نانسي القاضي
مازالت جماهير النادي الإسماعيلي، تطالب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بتقديم إستقالتهم من منصبهم، وذلك بسبب تدهور  نتائج الفريق،  خلال الموسم الحالي.

ورغم تقدم الجهاز الفني المعاون كلًا من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريش بإستقالتهم رسميًا من تدريب الدراويش عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.

وأعلن الاسماعيلي التعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤقتًا.. أدهم السلحدار يقود الإسماعيلي بعد إقالة جوميز

بعد إقالة جوميز .. الإسماعيلي يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة طنطا

الإسماعيلى مقبرة المدربين.. 5 مدراء فنيبن قادوا الدراويش خلال الموسم الحالي

أين برازيل الكرة المصرية؟ مناصب خالية في الإسماعيلي

رسميًا.. استقالة محمد محسن أبوجريشة من تدريب الإسماعيلي

رسميًاً .. أدهم السلحدار يستقيل من تدريب الإسماعيلي

ترشيحاتنا

رضا عبد العال عن إلغاء هدف دجلة: الحكام بتلعب مع الأهلي.. وهيخسر إفريقيًا بسبب الظلم ده

لتدمير المنطقة.. وثائق مسربة تؤكد تورط أردوغان مع تنظيم القاعدة في ليبيا

لفتة طيبة من محمود الخطيب مع أسرة عماد اليماني

الـ VAR والحكم يتعاطفان مع الأهلي ويلغيان هدف التعادل لوادي دجلة

جرحت مشاعره.. 2 مليون جنيه تعويضًا لزوج عايرته زوجته بأصله

حكم المسح على الشراب المقطوع.. الأزهر يجيب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر صورة.. غرق عريس بعد خطوبته بـ 5 دقائق

جلسة تصوير مرعبة.. عروسان يخاطران بحياتهما على حافة جرف شاهق من أجل صور الزفاف

أضخم سمكة قرش في التاريخ.. الحجم الحقيقي للميجالودون | صور