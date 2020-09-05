رغم تغير الجهاز الفني .. جماهير الإسماعيلي تطالب برحيل مجلس عثمان

مازالت جماهير النادي الإسماعيلي، تطالب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بتقديم إستقالتهم من منصبهم، وذلك بسبب تدهور نتائج الفريق، خلال الموسم الحالي.
ورغم تقدم الجهاز الفني المعاون كلًا من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريش بإستقالتهم رسميًا من تدريب الدراويش عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فريق مصر للمقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة ال٢٤ من مسابقة الدوري العام.
وأعلن الاسماعيلي التعاقد مع مدير فني اجنبي ومدرب احمال اجنبي والكابتن احمد العجوز مدرب عام قائم بأعمال مدير الكرة والكابتن محمد حمص مدرب علي ان يقوما بقياده الفريق خلال الفتره المقبله لحين وصول المدرب الاجنبي ومدرب الاحمال ويناشد المجلس جماهير النادي العظيمه الذي دأبت علي مؤازرة ناديها بالوقوف بجانب الفريق خلال الفتره المقبله لعوده الروح مره اخري وتحسن النتائج .