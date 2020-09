وقفا على دبابة.. شاهد.. محمد رمضان يعلن موعد نزول أغنيته الجديدة

أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد نزول أغنيته الجديدة "يا حبيبى" ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر محمد رمضان فى الصورة واقفا على دبابة وعلق على الصورة قائلا: "Inshallah Tomorrow #ya_habibi #music_video with ." on my Chann









اقرأ أيضا:









وشارك محمد رمضان في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن.





المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرون.