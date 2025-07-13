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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان في أسبوع: علاج مجاني لـ 3158 مريضًا وتوعية مكثفة بـ 170 نشاطًا.. فيديو

حملات صندوق الادمان
حملات صندوق الادمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم  4 وحتى 11 يوليو  2025.


وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  إعلان الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إطلاق حملة من خلال الصندوق  بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى  تحت عنوان " القيادة الآمنة "  لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتوازي مع جهود الدولة في تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وفقا لقانون المرور . 

وشارك الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  القيادة العامة لشرطة دبي في الورشة الدولية الافتراضية التي نظمتها  شرطة دبي  تحت عنوان  " دور الرقابة الأسرية الإيجابية في حماية الأبناء من المخدرات " ضمن سلسلة الفعاليات باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2025 بمشاركة قيادات شرطة دبي والخبراء من عدة دول  واستعرض الدكتور عمرو عثمان التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة في ظل معاناة غالبية دول العالم من المخدرات الاصطناعية والتي تكمن خطورتها في سرعة الإدمان، والتأثير الصحي المدمر، ما يتطلب يقظة وتدخلًا سريعًا خاصة مع الانفتاح الرقمي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبي  كما أن وجود بعض الأعمال الدرامية والإعلامية تشجع بشكل غير مباشر على تعاطي المخدرات من خلال التصوير المغري أو التبرير الاجتماعي وتراجع التواصل الأسري ،حيث أن أكثر من 60% من مرضى الإدمان بدأوا في أسر تبدو مستقرة ظاهريًا إلا ان  ضعف الحوار وتزايد انشغال أفراد الأسرة بالهواتف والأجهزة الإلكترونية قلل من التواصل الحقيقي .

وبالتوازي مع استمرار تكثيف برامج التوعية لرفع وعي السائقين بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ،تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رقم "16023" عدد 620 اتصالا هاتفيا من السائقين للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع تكثيف جهود الصندوق فى تنفيذ  برامج التوعية تحت عنوان "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، لرفع وعي السائقين في المواقف العمومية  بخطورة تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى، ضمن الحملة التي تم إطلاقها من خلال الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري تحت عنوان "القيادة الآمنة"

واستقبلت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان  وثمنت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تجربة مصر الرائدة في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، من خلال نهج متكامل متعدد القطاعات يشمل الوقاية، وتوفير العلاج المتكامل، والتأهيل النفسي، والدمج الاجتماعي للمتعافين.

كما تم تنفيذ 170 نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة  لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة  وتنفيذ أنشطة بالمناطق  المطورة" بديلة العشوائيات "كما تم تنفيذ 30 نشاط متنوع  من خلال "بيوت التطوع "  التابعة للصندوق في الجامعات المصرية لرفع وعى الطلاب بخطورة التعاطي والإدمان كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3158 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 2900 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي   ،كما شارك منتجات المتعافين من الإدمان بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في مارينا 5 بالساحل الشمالى .

مرفق لينك الفيديو

https://fb.watch/APeKdN6ahb/?mibextid=cr9u03

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مكافحة وعلاج الإدمان الهلال الأحمر القيادة الآمنة

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