AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القباج: تقديم الخدمات العلاجية لـ 80 ألف مريض إدمان مجانا حتى أغسطس 2020

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:34 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
أعلنت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق  " 16023 " خلال  الثمانية  أشهر الأولى من عام 2020 ، بلغ 80336   مريض  ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14محافظة  وتنوعت  الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة ،وأخرى للمشورة  بجانب تقديم العلاج  مجانا وفي سرية تامة وبلغت نسبة  الذكور من هذه الخدمات 91.83% بينما بلغت نسبة الإناث 8.17% وأن هذه الخدمات تقدم مجانا.

وأضافت "  القباج "  في تصريحات اليوم أن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 32.76 %  ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.53 %  ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الإتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج ، فى حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هى التليفزيون يليه الإنترنت وذلك من خلال المجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، أن  أكثر مواد التعاطي  الحشيش ،حيث احتل  المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج  الخاصة بالخط الساخن بنسبة 68.8 %  ،فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 54.7 % ،يليه الهيروين بنسبة 41 % و الأستروكس والفودو بنسبة 12.43% بجانب التعاطى المتعدد " تعاطى أكثر من مخدر " لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه  ،مما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضًا الأم والأب مما يدل على ارتفاع الوعى الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج ، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفتره إلى أن سن التعاطى كان فى سن مبكرة ،حيث أن نسبة  24.4% بدأوا من سن 15سنة حتى 20 سنة  و 34.7 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة  و 27.83% بدأوا من سنه 30 وحتى 40 سنة.

وأضاف  "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن  جاءت  في المقدمة ، أصدقاء السوء وحب استطلاع والتفكك الأسرى  ووهم علاج المشاكل الصحية وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ،ضياع الصحة ومشاكل أسرية  والخوف على الأبناء  وعدم القدرة المادية ومشاكل فى العمل وضغوط الأهل ،لافتا إلى أنه يتم استقبال المكالمات  وتدوين البيانات  من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح  المراكز العلاجية فى المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر انواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التى تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تساهم فى تطوير سياسات المواجهة‪.

 ‬وأشار "عثمان" إلى انه في ظل  جائحة فيروس كورونا  يستمر الصندوق فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وأيضا تقديم  خدمات الدعم النفسي للمتعافين من تعاطى  المخدرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحتها.. ننشر جهود مصر في مواجهة المخدرات

القباج: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال أيام عيد الأضحى

حملات صندوق مكافحة الإدمان تصل جميع المحافظات.. القباج: وقعنا كشف تعاطى المخدرات على 181 ألفا و763 موظفا من مارس 2019 وحتى يوليو 2020.. و32 ألف موظف تقدموا للعلاج طواعية من خلال الخط الساخن

269 مليون مدمن مخدرات حول العالم بينهم 192 مليون يتعاطي الحشيش

ترشيحاتنا

أفضل دعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم

إعلان نتيجة مسحة كورونا للاعبى الزمالك قبل مواجهة الطلائع فى الدوري

استبعاد النجم يايا توري من مباراة خيرية بسبب فضيحة جنسية

قناة جونقلي.. هل تحيي مصر والسودان حلما قديما للتغلب على مخاطر سد النهضة؟

الونش يوضح حقيقة إصابته

الأرصاد الجوية: طقس الغد حار رطب تصاحبه أمطار متفرقة.. والقاهرة 37 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات لادا لارجوس lada largus في مصر اليوم.. صور

أسعار ومواصفات جيتور jetour x70 في السوق المصرية.. صور

الندب والتعرض للجلد.. علامات غريبة لجمال الفتيات داخل أفريقيا.. صور