الأشعة طلعت سليمة.. محمود الونش يطمئن جمهوره بعد الإصابة

نشر مدافع نادي الزمالك محمود حمدي الونش صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ويظهر اللاعب في الصورة ، من خلال احداث المباراة السابقة أمام نادي بيراميدز ، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.





وعلق علي الصورة: "الحمد لله رب العالمين. احب اني اشكر كل اصحابي وحبايبي اللي كلموني ومقدرتش ارد عليهم بس كان غصب عني الحمد لله الاشعه طلعت سليمه الحمد لله".





واضاف : "شكرا مره تانيه علي سؤالكم جميعا وربنا يبعد عنكم اي حاجه وحشه".









وحقق الزمالك فوزا مستحقا على حساب بيراميدز بهدفين دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.