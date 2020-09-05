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محافظات

تشييع جثمان يوسف والي إلى مثواه الأخير .. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 07:34 م
صلاة الجنازة على
صلاة الجنازة على جثمان يوسف والي
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شيّع أهالى محافظة الفيوم، جثمان الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بقرية النزلة بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، وسط غياب تام من نواب البرلمان  ومجلس الشيوخ والقيادات الشعبية بمحافظة الفيوم ، باستثناء عدد قليل منهم. 


وقام الدكتور ماهر والى شقيق الدكتور يوسف والى  بأداء صلاة الجنازة إماما للمصلين، وقرأ الفاتحة على روح شقيقه ، قبل دفنه الى مثواه الاخير .

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كان  الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، قد توفى  اليوم  عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد صراع مرير مع المرض. 

 

ولد يوسف والي عام 1931. وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وحصل على الدكتوراه عام 1958 من الجامعة نفسها.

 

بعد تخرجه عمل أستاذ بساتين بكلية الزراعة، ثم مستشار الحكومة الليبية عام 1962، ومستشار علمي للقوات المسلحة المصرية عام 1968.

 

عام 1971 أصبح نائبًا لرئيس الوزراء لقطاع الزراعة، وفي أغسطس 1982 وزيرًا للزراعة، وأصبح عضوًا في مجلس الشعب عن دائرة ابشواي، محافظة الفيوم منذ يناير 1984. وكان نائب لرئيس الحزب الوطني للشؤون الداخلية، وأمين عام الحزب من 1985 حتى 2002.

 

شغل والى منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عام 1984، ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968، كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.

 

تشييع جثمان يوسف والي إلى مثواه الأخير .. فيديو
تشييع جثمان يوسف والي إلى مثواه الأخير .. فيديو
تشييع جثمان يوسف والي إلى مثواه الأخير .. فيديو
تشييع جثمان يوسف والي إلى مثواه الأخير .. فيديو
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