نيابة طنطا تقرر حبس الطبيب المتحرش

قررت نيابة غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية برئاسة المستشار هاني محمد منذ قليل حبس الطبيب النفسى الذى اتهمته عدد من السيدات بالتحرش أثناء العلاج داخل عيادته الشهيرة بشارع النادي بطنطا.

















كان رئيس نيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية استمعت لأقوال الطبيب بعد عدة بلاغات تقدمت من عدد من السيدات باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة.





ونفى المتهم كافة تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة ضده، مؤكدا أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وابتزاز من جانب منافسين عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقصد التشهير بسمعته .





وكان ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندي ضبط أحد الأطباء النفسيين عقب تداول منشور بعدد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا، وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.





و بالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه.



