برلمانى: التاريخ سجل للرئيس السيسي أنه جابر خواطر المصريين

أكد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب، أن التاريخ سجل للرئيس عبد الفتاح السيسى، بحروف من نور بأنه جابر خواطر المصريين، بعد سجله الطويل والحافل من الانحياز التام والحقيقية للبسطاء والفقراء من الشعب المصرى العظيم.





وقال "الحناوى" فى بيان له أصدره اليوم، أن الرئيس السيسى ضرب المثل والقدوة لجميع المسئولين فى كل مكان داخل مصر فى الانتصار الحقيقى لكل مواطن مصرى بسيط يمد يده لأى مسئول، وذلك من خلال حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع جولاته لمتابعة المشروعات التي تجرى على أرض الواقع بتواصله وحواراته الإنسانية والتلقائية رفيعة المستوى مع جميع المواطنين من أجل معرفة مشاكلهم وحلها في الحال.





ووجه النائب محمد هانى الحناوى حديثه للرئيس السيسى قائلا: "سر على بركة الله وكمل المشوار فكل المصريين خلف قيادتكم الحكيمة لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها لمصر وشعبها العظيم .. ياسيادة الرئيس يكفيك شرفا دعوات كل المصريين لسيادتكم وفى القلب منهم البسطاء والفقراء لمواقفكم الانسانية المشرفة تجاه جميع المصريين".